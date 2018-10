Ferrari acusó al Municipio de "apretar" a comerciantes

La "guerra" entre la Municipalidad y el Juzgado de Faltas sumó otro capítulo más, aunque esta vez reviste de gravedad institucional e incluiría a comerciantes de la ciudad de San Luis. El juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, denunció que la Comuna convocó a dueños de bares y boliches para que hicieran acusaciones en su contra, a cambio de ventajas de distinta índole. Detalló que el sábado presentó la denuncia por sistema IOL (Ingreso de Escritos On Line) en el Juzgado Correcional y Contravencional N° 2. En las últimas semanas hubo cruces por la partida presupuestaria y los salarios.

"Tomé conocimiento por tres abogados de diferentes ámbitos, que no tienen conexión entre sí pero representan a varios lugares nocturnos, de que la Municipalidad estaba llamando a sus clientes con la finalidad de que hicieran alguna acusación en mi contra. Si lo hacían, ellos obtenían una ventaja, ya sea en sus habilitaciones, en sus horarios de funcionamiento o de otro tipo", aseguró Ferrari. Apuntó también que los locales en cuestión (los cuales no quiso hacer trascender públicamente sus nombres, pero que sí aparecen en la denuncia) no tienen la habilitación municipal o son permanentemente perseguidos por los controles.

Luego continuó: "Esto realmente es gravísimo institucionalmente porque en el mismo Estado Municipal se está cometiendo delitos. Sigo sosteniendo que me quieren sacar del cargo y no es la primera maniobra que hacen para lograrlo, pero esta vez también involucraron a comerciantes que no tienen nada que ver. Todo esto que digo me consta; y a los profesionales que me advirtieron de esta situación, los he puesto de testigos en la causa, así que oportunamente el juez los va a citar".

Según Ferrari, estos "favores" que ofrece la Municipalidad están enmarcados en un método selectivo para hacer los controles de inspección, en el que hay muchos locales favorecidos y unos pocos perjudicados.

"Sobre la Avenida Illia, hoy hay unos 40 locales nocturnos. De ese total, controlan a no más de diez. Al resto, nada. Esto yo lo afirmo porque las actas de procedimiento las recibo yo. Esta es la misma mecánica que se ve hace tiempo, la de premiar a algunos comerciantes y castigar a otros. No sé porqué castigan a esos locales, y a los que premian... que cada uno deduzca porqué pasa eso", manifestó el juez de Faltas, y agregó con indignación: "A esta gente le dan una habilitación o un mejoramiento de rubro a cambio de decir algo contra el juez de Faltas. ¿Y antes cómo hacían para obtener eso los locales, a cambio de qué? No me sorprende que hagan esto".

Además de percibir esto como una campaña de desprestigio en su contra con la intención de removerlo del cargo, para Ferrari esto también le sirve a la Municipalidad "para tapar, no solamente que la ciudad es un caos, sino que también su administración. Hace poco le han hecho un allanamiento por posibles casos de corrupción en cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la Municipalidad, con pagos y construcciones de vivienda que no se hicieron", señaló.

El conflicto entre la Municipalidad y el Juzgado de Faltas lleva muchos años y varios episodios con acusaciones, tanto de un lado como del otro; pero, sin dudas, en las últimas semanas las diferencias se agigantaron a un ritmo frenético.

A comienzos de mes, el bloque San Luis Somos Todos propuso en el Concejo Deliberante crear otro Juzgado de Faltas para "aliviar" el funcionamiento del organismo, algo que fue rechazado por Ferrari.

Afirmó que las condiciones de trabajo en el Juzgado no son las óptimas y, por eso, sus trabajadores están en estado de asamblea hace dos meses. Cuando los funcionarios de primera línea y concejales otorgaron un incremento salarial por decreto (algo que no incluyó al organismo), Ferrari exigió ese aumento y, a los pocos días, recibió una acusación por mal manejo. En esa oportunidad, el secretario de Hacienda municipal, Esteban Pringles, lo acusó de no tener imparcialidad y de no ser objetivo en la aplicación de lo que dice el Código de Faltas.

Automáticamente, el juez de Faltas presentó ante el Juzgado Correccional y Contravencional N° 2 de la ciudad de San Luis la acción de vindicación por las acusaciones en su contra. A los pocos días, recibió la notificación de los abogados de los locales nocturnos.