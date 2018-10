Convocan nuevamente a marchar contra los tarifazos

El anuncio de un nuevo aumento en la tarifa del gas natural, oscureció aún más el panorama de los vecinos mercedinos que desde hace algunas semanas, comenzaron a manifestarse en contra de los tarifazos, puntualmente los que afectaron a ese servicio. Es por eso que nuevamente convocan a una marcha el 11 de octubre a las 18. "Consideramos que a esta altura, es la única medida que nos queda hacer para que nos escuchen", manifestó Víctor Gardiola, presidente de la comisión vecinal del barrio Viva San Luis.

Los pocos abonados que se animan a manifestarse, se reunieron ayer en el Concejo Deliberante junto a los ediles Laura Rodríguez y Pablo Muract. La reunión estaba prevista para la semana pasada pero no pudieron concretar el encuentro. Para este lunes, los vecinos también esperaban dialogar con la diputada provincial Elena Pastor, que la semana pasada se reunió con el gerente de Ecogas en Mendoza, pero la funcionaria no pudo asistir.

"Teniendo en cuenta que esto no se va a arreglar por la vía jurídica o gubernamental, hemos decidido continuar con las medidas para que nos escuchen. Lamentablemente si no salimos a las calles, no vamos a solucionar nada como hasta ahora. Cada vez se torna más imposible poder pagar las boletas", sostuvo Gardiola.

Laura Rodríguez recalcó que el panorama "es bastante sombrío". "La quita de bonificaciones y beneficios de los usuarios, agrava aún más la situación de los usuarios. Una de las señoras que vino nos contaba que tiene una hija con discapacidad, vive de un plan social y la boleta le vino a 9 mil pesos, cuando solo cuenta con una pequeña cocina y un calefactor. Se hace muy difícil", comentó la concejal.

Uno de los ejes de la reunión fue el avance de las presentaciones judiciales que hicieron la Municipalidad y los integrantes de la comisión de

vecinos autoconvocados. Rodríguez señaló que si bien aún no tienen una respuesta oficial, "aparentemente la devolución sería negativa.

Entonces, al parecer, la vía legal no sería, hoy por hoy, una solución a corto plazo que pueda ayudar a los usuarios", consideró.

En cuanto a la comunicación que elevó el Concejo a la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, para pedir la regionalización del gas, la legisladora confía en que en los próximos días puedan llegar a tener una respuesta. "Sabemos que están por tratar el presupuesto del año que viene, y este tema debería integrar esos temas a debatir", mencionó y añadió que desde el Legislativo, presentaron cinco proyectos de comunicación referidos a los tarifazos y la situación del servicio. "Una de las cosas que se solicitó puntualmente a Ecogas es que sume más puntos de atención y la extensión del horario, entre otros ejes", recordó.

A la espera del aumento

El gas natural no para de subir. El lunes comenzó a regir un nuevo aumento en la tarifa que alcanzó el 35%. De todas maneras, hasta el momento no se sabe con precisión cuál será el valor del metro cúbico.

Los usuarios temen que, con los nuevos valores, sean candidatos a que les corten el servicio.

En la Secretaría de Energía de la Nación también anunciaron que autorizaron un aumento del 500 por ciento a Pymes, comerciantes que integran la categoría P1 Y P2, y a los industriales.

Gardiola también hizo referencia a la quita de beneficios a quienes accedían a la tarifa social. "Hay quienes habían logrado solventar el servicio gracias a ese beneficio pero ahora hasta ni eso van a poder hacer. Esto tira abajo definitivamente el acuerdo que teníamos con

Ecogas, que pretendía rever la situación de cada vecino que no pudiera abonar", añadió el presidente de la Asociación Barrial del Viva San Luis.