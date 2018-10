Hockey: Fraga compitió por primera vez en su historia en un Torneo Nacional

Las jóvenes de la Sub 16 se llevaron la Copa de Plata.En Sub 12 y Sub 10 ganaron todos sus partidos, pero como no son categorías competitivas no hubo un campeón.

Fraga hizo historia, su club de hockey participó en el 13º Encuentro Nacional de Hockey Infantil con cuatro categorías, dejó una excelente imagen e incluso consiguió la Copa de Plata en la Sub 16.

"Estamos felices, los chicos lo disfrutaron mucho. Para algunos ésta fue la primera vez que salieron de Fraga y lo vivieron intensamente. En lo deportivo también nos fue muy bien. Los Chicos Sub 12 y las chicas Sub 10 ganaron todos sus partidos, pero como no son categorías competitivas no hubo un campeón. Distinto a las jóvenes de la Sub 16 que ganaron la Copa de Plata", le comentó a El Diario Vanesa Páez, una de las dos técnicas de la delegación junto a Laura Caballera.

El torneo reunió a 23 clubes de toda la Argentina, fueron tres días a puro hockey, música y diversión.

Sólo las divisiones Sub 14 y Sub 16 fueron competitivas en modalidad Seven y hubo 6 equipos Sub 12 de varones. En la noche del sábado, las delegaciones participaron de la “Fiesta de Disfraces” en la Disco Keops. El evento se cerró el domingo al mediodía con mucha música y camaradería.

"Volvimos más unidos que nunca, estamos orgullosos de todos los chicos que llevamos. Nosotros apostamos que el semillero crezca y con este tipo de actividades y roce con otras provincias lo estamos consiguiendo. El año que viene volveremos por más", cerró Páez.