El misoprostol solo se puede adquirir con receta archivada

Las farmacias de San Luis esperan con normalidad la incorporación de la monodroga misoprostol luego de que el Anmat autorizara su venta, hace 15 días, con fines ginecológicos. Según los farmacéuticos consultados por El Diario de la República, la noticia no los tomó por sorpresa e indicaron que esa medicación hasta hoy se vendía, sin restricciones, pero bajo receta archivada y bajo el nombre de Oxaprost, aunque estaba mezclado con Diclofenac. Según explicaron los profesionales, su función era trabajar como protector gástrico para que el paciente no tuviera consecuencias en su aparato digestivo al ingerir el antiinflamatorio.

Conforme a lo informado por el organismo nacional el Laboratorio Domínguez fue el autorizado para su comercialización con el nombre de fantasía “Misop 200” y su presentación será en 12 comprimidos. Se podrá recetar siempre y cuando se cumplan algunos de los casos excepcionales que autoriza la ley para la interrupción voluntaria de un embarazo: cuando esté en peligro la vida de la mujer o cuando haya sido producto de un abuso sexual sin importar la edad o su capacidad intelectual.

Humberto Albanesi, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, contó que “siempre se pudo vender con receta archivada y la prescripción médica que exigía el Ministerio de Salud. Respecto de eso no hubo ningún cambio. Solo que venía asociado con Diclofenac y ahora se podrá vender como monodroga, porque no existía como un medicamento”. El profesional aclaró que antes “no sabíamos si se recetaba con la intención de provocar un aborto porque la receta del médico podía estar indicada para un hombre que tuviera alguna lesión muscular. Ahora si después se utilizaba o no con ese fin, nosotros como farmacéuticos no lo podíamos saber”.

Además señaló que antes el Oxaprost podía ser recetado por cualquier especialista y no solo por un médico ginecólogo. “Lo más común era que lo recetara un traumatólogo para una lesión muscular. Pero ahora fue autorizado para que sea indicado para uso ginecológico aunque bajo receta archivada y con la precisa indicación de diagnóstico por parte del médico”. Y señaló que “todavía no nos llegó ninguna indicación especial del Ministerio de Salud respecto de cómo se debe prescribir. Lo que sabemos es que una vez que el Anmat aprueba los medicamentos, entran en alguno de los cuatro listados y según en el que esté incluido es la forma en que se debe prescribir”.

Beatriz Gallo, farmacéutica de la obra social Dospu, indicó que “todavía no hemos recibido ningún pedido, pero ya hemos acordado que además de la receta archivada, debe estar acompañado de una solicitud del médico ginecólogo, porque desde Salud Pública no nos han informado todos los detalles”. Y aclaró que en la farmacia de la obra social universitaria “no lo teníamos en stock. Salvo en algún caso muy especial porque conocíamos al paciente y a su médico, hemos accedido a venderlo. Pero siempre hemos tenido mucho cuidado con ese tema”. Y opinó que el misoprostol “se debería suministrar cuando la paciente esté internada porque debe tener un seguimiento y control del médico”.

Carolina Garabano, una de las profesionales de "Farmacia Los Álamos", comentó que “todas las recetas que recibimos con la solicitud de Oxaprost nosotros las derivamos a la sucursal de la calle Maipú. Pero siempre se hace con receta archivada, datos del paciente y diagnóstico del profesional. Porque en algunos casos estaba indicado por algunos obstetras, pero en nuestra casa central no lo tenemos a la venta. Aclaro que nunca estuvo prohibido y está autorizada su venta por el Anmat”.