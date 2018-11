El mountain bike villamercedino volvió a quedar en lo alto en una prueba de nivel. Esta vez en el Panamericano desarrollado en Chilecito, La Rioja, con Sofía González y Sebastián Fernández consagrándose campeones tras demostrar determinación y un altísimo rendimiento. Sofía celebró el título Panamericano en la categoría damas menores; en tanto el “Zurdo” lo hizo en la exigente master A1. También ganaron el oro la merlina Mindy Mercau (damas master A) y el puntano Jorge Chaher (master D2). Yésica Guzmán cerró la faena -de cinco medallas- con el subcampeonato en damas sub23.

“Fue una carrera dura, de 30 kilómetros. Antes del inicio habíamos quedado con los chicos del equipo (Venzo) que íbamos a salir a dar todo, porque era una competencia corta. Así fue que cuando largué me fui para adelante con los varones y tuve la suerte de aguantar y terminar primera”, le cuenta Sofía a El Diario.

Y continúa: “La verdad que no sufrí inconvenientes. Lo único que me afectó fue el calor, que genera muchísimo desgaste. En los días anteriores la temperatura había llegado a los 40 grados y a todos se nos hizo un poco pesado”.

Sofía tiene 14 años y si bien ya acumula experiencia en certámenes continentales (este año corrió en Colombia el Panamericano XCO) y nacionales (en donde ha ganado el campeonato argentino), señala que le cuesta creer la faena conseguida en tierras riojanas. “Cuando llegué y me dijeron que había ganado no entendía nada... todavía sigo sin caer de lo que logré. Yo confiaba en mí y sabía que podía ganar pero no conocía a las otras chicas y largué sin muchas expectativas”, manifestó.

Por su parte, el “Zurdo” para adueñarse de la master A1 tuvo que transpirar más de la cuenta. Es que a los exigentes 75 kilómetros que presentó la prueba se le sumó el buen nivel de los competidores, que no dieron nada por perdido.

“Apenas largué logré acomodarme con el pelotón de punta pero a los pocos kilómetros se me salió la cadena. Ahí perdí el ritmo, pero empecé de nuevo de a poco a pasar corredores hasta que en los últimos 3 kilómetros pude pasar al puntero (Juan Pablo Romero). Cuando quedé primero me di cuenta que él estaba cansado, y llegué con buena diferencia a la meta”, comentó Sebastián.

“Una vez que termina la competencia uno empieza a caer de lo que consiguió y ahora me da mucha felicidad decir que soy Campeón Panamericano. Vengo entrenando bastante para ser competitivo y además a uno ya no le queda mucho”, agregó entre risas, y con una sonrisa de oreja a oreja, el pedalista de 32 años.

“Llevo mucho tiempo preparando las mismas carreras y el año que viene quiere encararlo de otra manera. Hacer algo distinto, algunas competencias por etapa. Este año tuve una prueba exigente de 7 días (junto a “Coqui” Ramallo) en Colombia, en donde quedé quinto. Fue un desafío lindo que me gustó mucho”, tiró Sebastián.

A pesar de no haber finalizado el año, Sofía también ya está planificando el 2019. Una temporada que como todas las demás será larga, con muchas metas fijadas en el plano internacional. “La idea es correr en Colombia y en México (torneos panamericanos) y después continuar con los campeonatos argentinos y otras pruebas importantes que se presenten. Sé que no va a ser un año fácil, porque paso de categoría (a damas cadetes) y eso siempre toma un tiempo de adaptación”, expresó.

Bañados en oro

El Panamericano de Chilecito no solo entregó en el podio a Sofía y al “Zurdo”, sino también a otros tres ciclistas sanluiseños que coronaron un certamen soñado.

Dos de ellos consiguiendo la medalla dorada: Mindy Mercau y Jorge Chaher. En el caso de la merlina, el título fue dentro de la categoría damas master A; mientras el puntano lo hizo en la master D2.

En tanto la villamercedina Yésica Guzmán, cosechó la quinta medalla para San Luis al festejar el subcampeonato en damas sub23.

Resultados que a priori, no hace otra cosa que destacar el buen presente del MTB provincial, donde en los últimos años la evolución se refleja con pasos agigantados.