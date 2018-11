Menotti elogió a Balerdi y lo comparó con Rattín

Leonardo Balerdi jugó otro gran partido en La Bombonera en la victoria ajustada contra Patronato por 1 a 0, el sábado pasado. El defensor de Villa Mercedes disputó su quinto partido oficial en la Superliga.

"Me encantó el partido de ayer (por el sábado) de Balerdi", le dijo César Luis Menotti a la prensa partidaria del “Xeneize”. Pero no solo eso sino que se animó a explicar por qué considera eso del chico de 19 años y que ya es campeón Sub 20 en el Torneo de L'Alcúdia: "Me sorprendió mucho lo de Balerdi, hace mucho no veía un pibe que se ponga la camiseta como él. Me hizo acordar a Rattín".

En la última pretemporada el defensor central fue pretendido por Roma y Barcelona, pero el presidente del club, Daniel Angelici, rechazó ambas ofertas. El DT de la Selección Nacional, Lionel Scaloni, habló bien del pibe y dijo que Balerdi está para ser titular en el Mundial de Qatar 2022.