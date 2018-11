Le dieron el alta a Máximo Menem, tras una operación exitosa

Máximo Menem sorprendió a todos al abandonar la clínica sin ningún tipo de vendaje, caminando sonriente y sin señales visibles de la compleja intervención que le realizaron el viernes para quitarle un tumor. El adolescente sonrió y saludó a la prensa mientras varias personas le cantaban el "feliz cumpleaños" en la puerta de la Clínica Las Condes.

Apenas se conoció la noticia del alta, Bolocco reveló que este lunes era "el día más feliz" de su vida, "después del nacimiento" de Máximo. "Estoy muy feliz, es el día más feliz de mi vida después del nacimiento de mi hijo. Cuando salió, se despertó, me vio y me dijo: ´Mamá, ¡lo hice!, ¡No me morí!´", contó la conductora, por momentos entre lágrimas.

El alta del hijo de Carlos Menem fue anunciado en una conferencia de prensa que dieron Enrique Concha, médico cirujano que encabezó la operación, y la directora de la Clínica Las Condes, May Chomalí, junto a la madre del adolescente que hoy cumplió 15 años.

El profesional afirmó que el chico "gracias a su juventud y fortaleza ha tenido una evolución rapidísima" y agregó que ahora se tendrán que esperar "varios días" para conocer el resultado de la biopsia que determinará la naturaleza del tumor extraído.

En tanto, Bolocco agradeció las cadenas de oración que se desplegaron en Chile por la salud de su hijo. "Sentí el acompañamiento de la Virgen, de Jesús y de toda la gente", indicó.

Sobre la operación, el médico sostuvo que están "muy contentos porque a pesar de que tenía una situación muy compleja, finalmente todo se pudo resolver en un plazo muy rápido".

"Él está en muy buenas condiciones físicas, neurológicas. Y muy contento, porque está de cumpleaños", precisó Concha, quien enseguida se refirió a la continuidad de su recuperación: "Todo va a depender de la biopsia".

"Esta cirugía ha sido todo un éxito, estamos todos muy sorprendidos con la recuperación de Máximo. Su fortaleza, la de la mamá, su familia y los amigos ayudó mucho", añadió.

Por su parte, Bolocco sostuvo que la recuperación de su hijo fue en gran parte "por las cadenas de oraciones" y reveló que sintió "que la Virgen y Jesús lo protegieron".

"Los médicos estaban con una gran predisposición. Mi única intención era mantener la calma para que Máximo estuviese confiado: es muy difícil decirle a un niño de 14 años que va a

ingresar a un pabellón y que le tienen que sacar un tumor en su cabeza", relató.

Además, la ex Miss Universo sostuvo que "él estuvo muy tranquilo y contento antes del viernes, cuando fue la operación, rodeado de sus amigos, profesores y su familia", al tiempo que explicó que quiso hacer una conferencia de prensa, porque no conoce "a todo el mundo que rezó por Máximo" y quiere "que cada uno sepa que este es el día más feliz" de su vida.