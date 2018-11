Una mala noticia para los fans: Maluma anunció su retiro temporal de la música

El cantante del momento sorprendió a sus fans y anunció, en su cuenta de Instagram, que se retirará temporalmente de la música. Maluma comunicó su "salida espiritual" a través de videos cortos en sus historias de la famosa red social. “Necesito un poco de tiempo para mí, para ´Juan Luis`”. Necesito incrementar mi espíritu”, dijo el cantante.

“Necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, dijo Maluma en las filmaciones que subió.

El último año del colombiano fue una locura: viajes, gira mundial, vivir en hoteles y recitales casi todas las noches; además de sus deberes sociales, presentaciones en eventos y entregas de premios. Sumado a su nuevo disco "F.A.M.E" y a la preparación de la canción del Mundial de Rusia, su vida fue inestable este 2018.

Por eso decidió tomarse un tiempo, algo que descolocó a muchos de sus seguidores. Pero no es para alarmarse, ya que él mismo anunció que no se perderá por completo y que es solo un descanso para volver con más fuerza.