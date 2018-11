Noche de amigos, jazz y melódicos con "Pato" Rodríguez

El auditorio Mauricio López fue el escenario perfecto para que un grupo de amigos músicos se reunieran a compartir sus conocimientos, su pasión y su talento. Todo para celebrar el Día de la Música. El saxofonista y vocalista de Bossa Brass, Horacio "Pato" Rodríguez, invitó a diferentes artistas de San Luis para darle color y alegría a la velada.

La grilla estuvo conformada por reconocidos músicos: Sergio Muriel; "Pauli" Rodriguez; Lucas Espinoza; Pelusa Espinoza; Marita Chavez; Elisa García; Esteban Gade; Fabio Fabio Damian Gonzalez Pagliaroli; David Cipriani; Guillermo Stege; Mauricio López y Stiven Zambrana.

El inicio del show fue junto a la heredara de su talento musical. Con Ana Paula Rodríguez, interpretó "I've Got You Under My Skin", de Cole Porter. Ella cantó y él, junto a González, acompañó con el saxo.

Después "Pato" dejó el instrumento por un ratito para cantar algunos títulos conocidos como "El último café", "Venezia sin tí", "De quererte así" y "Encadenados". Una de las canciones destacadas de la noche llegó casi al final de la velada, cuando Rodríguez interpretó una conmovedora versión de "A mi manera".

Para el final un grupo de alumnos de la escuela de música "Saxofónicos", subió al escenario para cerrar el espectáculo con una pegadisa versión de "Watermelon man".