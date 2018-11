Estudiantes de La Plata venció a River por 1 a 0

River, eligió preservar a algunos titulares para la primera final de la Copa Libertadores del sábado próximo ante Boca Juniors, quizás por eso cayó esta tarde ante Estudiantes de La Plata 1 a 0, por la 11º fecha de la Superliga.



A los 5 minutos del complemento, Gastón Fernández de tiro libre, y con desvío en Ignacio Fernández, marcó el único gol del encuentro disputado en el estadio de Quilmes, con el arbitraje de Fernando Echenique, para sellar su tercera victoria consecutiva.



Empezó mejor el “Pincha”, que llegó a los 7 minutos con un remate de Mariano Pavone que se fue desviado.



A los 19 minutos abandonó la cancha Ignacio Scocco con una molestia (contractura muscular en el gemelo derecho, según el parte oficial) y Estudiantes volvió a tener una chance a los 27m., con una combinación de Fernández con Lucas Rodríguez, pero el remate no llevó riesgo para Germán Lux.



River respondió cuando Gonzalo Martínez tomó la pelota y probó desde lejos, pero Mariano Andújar respondió bien.



En el final del primer tiempo Iván Erquiaga habilitó a Fernando Zuqui y su remate fue atajado por Lux abajo; y en el contragolpe desbordó Julián Álvarez pero su centro no llegó a ser conectado por Lucas Pratto.



En el complemento River tuvo una chance clara, con un tiro de Santiago Sosa desde el borde del área que se fue apenas arriba.



No obstante en ese primer cuarto de hora el local tuvo dos chances para aumentar pero Lux le sacó un mano a mano a Mariano Pavone y después un tiro de la “Gata” Fernández desde lejos.



En al última media hora los dirigidos por Marcelo Gallardo manejaron la pelota pero no tuvieron claridad para llegar hasta el arco rival. Juan Fernando Quintero y Fernández probaron desde media distancia pero sin puntería.



A los 38 minutos un buen remate de "Tití" Rodríguez se fue por arriba y en la respuesta un tiro de Álvarez fue atajado en gran forma por Andújar.