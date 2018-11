La Provincia inició obras en los barrios Eva Perón y Tibiletti

Con los obreros con las palas en la mano y los cascos sobre sus cabezas, ayer se iniciaron dos obras para generar lugares de esparcimiento en los barrios Eva Perón y Tibiletti de la ciudad capital. Con una inversión total de 8.917.125 pesos por parte del gobierno provincial, en el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura aseguran que estos proyectos apuntan a ser espacios de contención social para los vecinos, además de la generación de actividades sociales, culturales y deportivas.

La jornada arrancó a las 9:30 cuando el ministro Felipe Tomasevich llegó al descampado ubicado sobre la calle Pablo Lucero, a una cuadra de la Comisaría N° 39 del barrio Eva Perón. Dos arcos oxidados y un terreno muy gastado, ya sin pasto, es el espacio donde los chicos juegan al fútbol. Ahí se realizará la construcción de un salón de usos múltiples (SUM), pero sin descuidar el origen del espacio, que es la práctica deportiva.

"Obras de este tipo tienen un impacto muy importante para los vecinos, porque estamos transformando un descampado, que generalmente no colabora con la seguridad. Ahora va a tener iluminación, la puesta en valor de la cancha, los juegos de los niños. La construcción de un SUM que sea un lugar de encuentro para actividades durante todo el año. Esto suma a la estrategia política del gobernador Alberto Rodríguez Saá de la contención social en los barrios. Será un lugar que tendrá una actividad cultural y deportiva importante. Será un centro muy importante dentro de este barrio", afirmó Tomasevich.

La empresa que ganó la licitación es Will Cam y con la mano de obra puntana llevará a cabo los trabajos en 210 días corridos. El jefe de programa Grandes Obras de Arquitectura, Antonio Perreti, detalló: "Seguimos con el programa de obras 'Sueños Puntanos' que anunció el Gobernador. Estamos iniciando una obra que requerirá una inversión de casi 7.900.000 pesos en este sector donde habrá un SUM de 500 metros cuadrados, para uso social y deportivo, porque habrá canchas de distintas especialidades", y agregó: "A su vez, tendrá servicios de sanitarios, también para discapacitados. En el exterior se colocarán bancos, bebederos, y todo lo que hace a las plazas".

Una hora después, las autoridades cruzaron la ciudad de norte a sur para ir al barrio Tibiletti, donde también el Estado y la empresa Sapem, firmaron el inicio de obra para que la zona tenga un lugar de esparcimiento óptimo para los vecinos.

Con una inversión de poco más de un millón de pesos y 100 días corridos de trabajos, el proyecto comprende mejorar la cancha de fútbol y el centro vecinal que está entre medio de la avenida Eva Perón y el Río San Luis.

"Principalmente se hará una puesta en valor del terreno de la cancha, la demarcación, arcos nuevos, un cerco para que a los chicos no se les vaya afuera la pelota, bancos, bebederos y tachos de basura para la comunidad. También se trabajará sobre el Centro Vecinal con la construcción de un baño nuevo para la canchita con una conexión, y la puesta en valor de los sanitarios del lugar", precisó el ministro.

Luego destacó una vez más la política de obras públicas de San Luis, y comparó con la situación a nivel nacional: "Estamos en una situación macroeconómica muy compleja, donde en San Luis estamos dando inicio a muchas obras del mega plan "Sueños Puntanos", en todo el territorio provincial, en parajes. Esto es algo impensado en la Argentina de hoy. El Gobernador sigue haciendo una gestión muy intensa para poner obra pública en marcha, generar trabajo. Estos son proyectos estratégicos, porque no solo se abren fuentes laborales por la construcción, sino que también, por ejemplo, por el SUM que se va a construir, se necesitará un profesor de gimnasia y para las distintas actividades que haya, alguien que atienda la cantina. Eso es generar economía".

Ambos actos contaron con la presencia de los diputados provinciales del Frente Unidad Justicialista, Sonia Delarco, Daniel González Espíndola, "Lucho" Martínez y María Eva Morel.

El Estado ya invirtió más de cien millones de pesos para hacer 36 obras similares, que apuntan a los espacios recreativos.