Sin forzar la cerradura, hurtó $30 mil de un auto

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad: una hombre consiguió abrir una camioneta ajena, que estaba en el estacionamiento del San Luis Shopping Center, y llevarse un maletín en el que había unos 30 mil pesos, según la denuncia. Lo singular es que lo logró sin violentar el rodado. Gracias a esa filmación, policías de la Comisaría 2ª, con la colaboración de Inteligencia Criminal, ubicaron al sospechoso del hurto y recuperaron la totalidad del dinero y lograron secuestrar un inhibidor, el dispositivo del que se habría valido para poder abrir la pick up sin causar ninguna rotura.

El jefe de la Seccional 2ª, comisario inspector Roberto Alejandro Molina, informó que el miércoles 21 de noviembre le tomaron denuncia al abogado y ex juez Cristóbal Ibánez, de 72 años. "Manifestó que había dejado estacionada su Toyota Hilux gris en el estacionamiento del Shopping con el cierre centralizado y que, pasada una hora, regresó y se encontró con la novedad de que le habían abierto la camioneta sin ejercer violencia y le habían llevado plata", resumió.

El jefe policial detalló que, según lo denunciado en primer término, eran 27 mil pesos, pero después, en una ampliación, Ibáñez dijo que eran 30 mil. Explicó que a partir del análisis de las cámaras de seguridad del shopping lograron individualizar el vehículo en el que iba el sospechoso y después, a él. Hicieron algunas averiguaciones junto a personal de la Dirección de Inteligencia Criminal y pudieron ubicar al rodado y al hombre. Le secuestraron el dinero y el inhibidor.

Si bien no trascendió su nombre, se sabe que es mayor de edad. "Hay que recalcar que fueron muy importantes los pórticos (los lectores de patentes) de la Autopista de las Serranías, ya que el auto había salido hacia Mendoza, y fue detectado cuando regresó a la provincia", indicó Molina.

Al sospechoso le averiguaron los antecedentes y medios de vida, y luego se pudo ir a su casa, dado que el delito por el que lo investigan –hurto– es excarcelable.

Entre los elementos que el personal de la Comisaría elevó al juzgado se cuenta el inhibidor, que, según estimó el comisario, va a ser sometido a pericias. "Es parecido a una radio HT. Por lo que me explicaron, cuando uno para un auto y activa la alarma, éste provoca una interferencia en la señal que le envías al vehículo, de tal forma que uno cree que le puso las medidas de seguridad, pero no es así", explicó. "Sería bueno recomendarle a la gente que antes de dejar el rodado, revise las puertas, para asegurarse que estén cerradas, ya que este dispositivo hace que no se violente en ningún momento la cerradura", completó.