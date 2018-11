"Fútbol Para Todos": por fraude al Estado envían a juicio a Aníbal Fernández y Capitanich

Este martes la jueza federal María Servini de Cubría envió a juicio oral y público a los ex jefe de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Milton Capitanich, además de otros dirigentes del fútbol argentino por la presunta causa de fraude al Estado nacional en el programa “Fútbol Para Todos”.



Junto con ellos también van a juicio Luis Segura, ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); el ex vicegobernador bonaerense y coordinador del programa "Fútbol Para Todos", Gabriel Mariotto; Rafael Armando Savino, ex presidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; y Miguel Ángel Silva, Secretario General del programa.

Fuentes judiciales informaron que la magistrada dio por terminada la investigación y remite el expediente a un tribunal oral para un futuro juzgamiento. La elevación a juicio había sido solicitada por el fiscal del caso, Eduardo Taiano, por lo que ahora un Tribunal Oral quedará a cargo del expediente para el juicio, que se presume no será antes del 2019.

"Ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma", dijo la jueza en su fallo, quien durante la investigación dispuso una veeduría para controlar los fondos de dicho programa.

En la misma resolución, fueron sobreseídos el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.

La causa surgió en 2014 por una denuncia, de la entonces legisladora, Graciela Ocaña al programa "Fútbol para Todos", que inició en el 2009, y por el cual se destinaban fondos públicos a la manutención de la transmisión y sólo admitió durante la gran parte de su existencia un único auspiciante, la empresa IVECO.

