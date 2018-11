Lo hizo de nuevo: Roger Waters cautivó a sus fans en La Plata

Con un repertorio basado casi en su totalidad en clásicos de su antigua banda Pink Floyd y una puesta en escena deslumbrante, el músico británico Roger Waters ofreció un cautivante show en el Estadio Ciudad de La Plata como parte de su nueva gira mundial “Us + Them Tour”, que lo trae por cuarta vez a la Argentina.

Además de repasar temas de sus cuatro discos emblemáticos, como “The Wall”, “Dark side of the moon”, “Animals” y “Wish you were here”, Waters también interpretó algunas canciones de su último trabajo solista “Is this the life we really want?”, que no desentonaron con la propuesta global del espectáculo.

Durante las dos horas y media de show, el músico apeló a juegos visuales desde una pantalla gigante que abarcaba todo el largo del escenario y a un descomunal despliegue lumínico, que ayudaron a contextualizar cada uno de los temas interpretados en el concierto.

La apertura del recital estuvo marcada por un video que registró un encuentro entre Waters, la leyenda santiagueña Vitillo Ábalos y una orquesta de chicos con instrumentos reciclados, en un carenciado barrio porteño.

Acto seguido, el concierto se puso en marcha con canciones e imágenes alusivas a “Dark side of the moon”, tuvo un pasaje dedicado al último trabajo solista de Waters, pasó por la emoción de “Wish you were here”, y cerró su primera parte con el recuerdo de “The Wall”, con un improvisado pero emotivo coro de niños locales mientras sonaba “Another brick in the wall”.

La segunda parte del concierto abrió con un pasaje dedicado al disco “Animals”, momento en el que se erigieron chimeneas de fábricas por detrás del escenario como las que replicaba la portada de ese disco, y comenzó a flotar por el estadio el famoso cerdo inflable que simboliza esa etapa, con su obvia alegoría a líderes mundiales como Donald Trump.

Para el cierre, Waters combinó las últimas canciones de “Dark side of the moon”, mientras un juego lumínico proyectaba el icónico prisma de la portada sobre el público, con la emoción de “Mother” y “Confortably numb” de “The Wall”.

Antes del final, el músico realizó un breve discurso en el que evocó a los desaparecidos y los caídos durante la Guerra de Malvinas; reivindicó la causa mapuche, lo cual reforzó con su elección del grupo neuquino Puel Kona como telonero; y manifestó su admiración y respeto por Leon Gieco.

Waters ofrecerá un nuevo concierto en el mismo estadio el próximo sábado 10 de noviembre, a las 21.

