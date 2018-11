Buscarán extender la canasta social hasta el 15 de diciembre

Con una buena aceptación por parte de los consumidores y comercios, y con una situación económica que todavía preocupa a la gente, el gobierno provincial buscará extender la venta de la canasta alimenticia social (que duraba hasta noviembre) hasta el 15 de diciembre. Convocarán a todos los comerciantes que quieran mantener la propuesta, o adherirse, a una reunión que será el miércoles que viene a las 10, en las oficinas del Programa Defensa del Consumidor.



Desde octubre, Aiello, Walmart, Carrefour, Distribuidora Alvear y Almacén Schneider, en San Luis; y Europa, Chango Más y Vea, en Villa Mercedes ofrecen una serie de veinte productos a un precio no mayor a los 300 pesos (un 20% más accesible en promedio a los valores del mercado). En el día de su lanzamiento oficial, el 1º de octubre, el ministro de Desarrollo Social, Federico Berardo, había adelantado la intención de hacer una renovación mensual, que ahora fue ratificada por Defensa del Consumidor.



"Nosotros queremos extenderla hasta el 15 de diciembre, para darle continuidad y que la gente pueda seguir aprovechando la oferta", aseguró Alberto Montiel Díaz, jefe del Defensa del Consumidor, y agregó: "En general hacemos un buen balance de la comercialización de la canasta social. Creemos que ha sido provechosa. La intención de extenderla parte por la situación económica, que no ha cambiado. Por eso creo necesario que esto continúe".



Cada comercio pudo armar su propia canasta social de 20 productos, con la única premisa de que el valor total no superara en ningún caso los 300 pesos. El combo estuvo integrado sí o sí por seis productos "comunes": arroz, leche, yerba, fideos, azúcar y aceite. Para terminar de completar las propuestas, se añadieron distintos artículos como té, mermeladas, jugos y galletas, entre otros.



El jefe del programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social manifestó que la idea que tienen es hacer una renovación de la canasta social, lo que implicará la comercialización de la misma cantidad de productos, al mismo precio que fue acordado el mes pasado, aunque aclaró que estar de acuerdo, o no, dependerá de los comerciantes.



En el Gobierno ya ultiman detalles para la convocatoria a los negocios que se quieran sumar a la propuesta. "Para el miércoles que viene a las 10, en las oficinas de Defensa del Consumidor, convocamos a todos los comercios, ya sean chicos o grandes, minoristas o mayoristas, para que participen de la reunión para renovar la canasta alimentaria social", indicó Montiel Díaz.



Además señaló que ya proyectan la comercialización de la canasta navideña, inmediatamente después de la social, si esta finalmente puede ser acordada. "Será con el mismo criterio que venimos implementando ya desde hace un años, que tenga una combinación de productos dulces y salados", adelantó.



El año pasado, Defensa del Consumidor permitió "jugar" más a los comercios con las variantes a ofrecer en la canasta para Navidad. Las propuestas que hubo fueron de entre diez y doce productos, con precios que fluctuaron entre los 163 y 266 pesos, permitiendo un ahorro del 20%.