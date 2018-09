Impulsarán una canasta social con alimentos a bajo precio

La grave situación económica que ha disparado los niveles de inflación por encima del 20 por ciento en los primeros ocho meses del año, generó que el Programa Defensa del Consumidor empiece las conversaciones con los supermercados y distribuidoras de la provincia para lanzar una nueva edición de la Canasta Social Alimenticia.

Ayer el titular de la dependencia, Alberto Montiel Díaz, anunció: “En estos días vamos a volver a convocar a los comercios locales para consensuar una canasta social como se hizo el año pasado y en 2016 con 20 o 30 productos a precios de oferta que sean los necesarios que una familia debe consumir. Creo que esto es lo que realmente puede ayudar en esta coyuntura, por el momento que está atravesando nuestro país”.

Montiel insistió en que el objetivo es “conseguirle a la gente de bajos recursos y a los más humildes productos que sean básicos y necesarios a un precio que realmente sea de oferta”. Y desestimó el programa de Precios Cuidados que relanzó el Estado nacional: “No necesitamos 500 productos” y además dijo que “al ser un programa nacional lo deben controlar sus funcionarios porque nosotros en la Provincia no tenemos ninguna obligación de hacerlo. Entiendo que las cadenas de supermercados que han firmado el convenio deben respetar tanto las cantidades como los precios establecidos, pero reitero que en las góndolas habrá precios más altos y más económicos porque no se fija ni un monto mínimo, ni uno máximo”.

A principios de julio del año pasado la canasta que motorizó el Ministerio de Desarrollo Social incluyó entre 18 y 20 productos a un total de 200 pesos, pero con la opción diferenciada en una góndola especial donde además los consumidores podían llevar solo aquello que precisan, sin necesidad de llevar todos los artículos. Los comercios locales adheridos la ofrecieron tanto en San Luis como en Villa Mercedes y Merlo.

Montiel contó que el viernes participó, de la Asamblea del Consejo Federal de Consumo en Bariloche, donde están representadas todas las provincias y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Nación, y allí dijo: “Se nos informó del relanzamiento de Precios Cuidados que no tiene diferencias respecto del año pasado salvo la incorporación de más artículos. Lo que nos explicaron -y es bueno que la gente lo sepa porque hay una información errónea-, es que los Precios Cuidados son un valor de referencia: no es ni el precio más barato, ni el de oferta. Y los supermercados no tienen ninguna obligación de mantenerlos en el tiempo. El consumidor debe tener en claro a la hora de comprar porque el precio cuidado es un intermedio, no es el más caro, pero tampoco el más conveniente”.

Convenio con Personal

También ayer en la oficina de Defensa del Consumidor se firmaron dos convenios con la empresa Telecom-Personal: uno fue para implementar el sistema de notificación electrónica para que la empresa reciba al instante los reclamos que los usuarios de San Luis hacen sobre sus servicios. “Así nos evitamos el tiempo que tarda el aviso postal en llegar hasta Buenos Aires que en algunos casos son de hasta 15 días con lo que el trámite de mediación era muy lento. Ahora será de forma inmediata a través de un correo electrónico de la Gerencia de Relaciones de Consumo de la empresa”, informó Montiel Díaz.

Y el segundo es un comodato donde la empresa va a dejar un teléfono para que los usuarios que tengan que hacer algún reclamo puntual con alguna de las empresas de ese holding (Personal, Telecom, Fibertel, Cablevisión o Nextel) puedan utilizarlo y comunicarse directamente con el departamento de Relaciones de Consumo y así obtener una rápida respuesta. “Ese celular solo tendrá comunicación con la mesa especial de ayuda para que en 24 o 48 horas pueda tener solucionado su problema. En caso contrario, continuará por la vía administrativa como lo establece la ley”, aclaró Montiel.

Continúa el juicio por las tarifas del gas

Respecto de la denuncia que presentó Defensa del Consumidor el jueves 30 de agosto ante el Juzgado Federal donde, entre otros puntos, reclamaba suspender la aplicación de los últimos incrementos implementados en las tarifas del servicio de gas residencial, el juez Esteban Maqueda resolvió de forma negativa y no hizo lugar a la medida cautelar. "Me gustaría aclarar que no fue un pedido de amparo el que hizo el programa, sino una acción declarativa de certeza, que se diferencia de la medida de amparo porque es un trámite ordinario con otras cuestiones procesales. En cambio el amparo es más rápido y lleva otro tipo de proceso”, informó el secretario del Juzgado Mariano Frías.

También explicó que “el juicio contra el Ente Regulador del Gas (Enargas) recién empieza, esta no es una sentencia de fondo, porque puede ser que el juicio tenga otro resultado. Lo que se planteó ahora es una acción declarativa de certeza con una medida cautelar y el juez dijo que en este momento no procede esa medida cautelar. El juicio continúa y lo que corresponde procesalmente ahora es hacer el traslado de la demanda al Energas para que venga a dar sus razones. Luego, si cabe, se abrirá la instancia de prueba y posteriormente sí se pasa a sentencia. Lo que el juez hizo fue no tomar una decisión ahora, sin antes oír al organismo demandado”.