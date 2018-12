Estudiantes: beso a beso

Como el beso del muelle entre Ryan Gosling y Rachel McAdams en la taquillera "Diario de una pasión", así de sentido, y bajo un diluvio de igual intensidad, fue el beso que se dieron Leonel Felice y Facundo Quiroga. La imagen de película transcurrió tras el 1 a 0 frente a Racing de Córdoba, a los 30 minutos del segundo tiempo en "El Coliseo", cuando el equipo del cabulero “Mostaza” Merlo resistía las llegadas de Estudiantes.

Y, ¿quién puede juzgar el desahogo? Ambos están felizmente en pareja, pero en épocas de auge del "poliamor" todo es posible y las mentes, por suerte, están más abiertas. Además, fue un golpe de frescura y desfachatez ante el ansiado gol, en un partido en el que parecía que la pelota no iba a entrar nunca y menos en medio del vendaval. Un beso para la envidia de Hollywood y sus millones.

El beso, en realidad, se trató de una apuesta y, en el fútbol, terreno cabulero por excelencia, esas promesas se pagan.

"Me tocó ser suplente y entrar cuando terminaba el primer tiempo. Facundo se me acercó y me dijo: 'Te tengo fe, hoy hacés uno o dos goles' , y yo le dije que con uno que haga le comía la boca", contó "el Tanque" Felice.

"Cuando salí a gritar el gol, pensé que se iba a olvidar, pero se cruzó toda la cancha y no me quedó otra que besarlo", relató entre risas.

Nadie se dio cuenta en la cancha de ese beso, apenas el ojo entrenado de Nicolás Varvara, que hacía malabares con la cámara bajo el paraguas. "Mi mujer no lo vio en vivo, por suerte. Le conté yo después y se rió mucho", detalló el goleador.

Estudiantes está a tres puntos de la zona de clasificación cuando restan dos fechas, algo que parecía imposible hace un par de fechas antes del superclásico en el que derrotó a Juventud por 3 a 0. El panorama, aunque no es sencillo, tampoco es descabellado.

Reeditando aquel "Paso a Paso", frase que inmortalizó "Mostaza" Merlo cuando fue campeón con Racing en 2001, Estudiantes podría continuar "Beso a Beso".

"Tenemos confianza y la matemática nos permite soñar, tenemos que ir a San Juan a ganar para llegar con posibilidades ante un rival directo, como Huracán Las Heras, en la última fecha", analizó el delantero.

Mañana, Estudiantes enfrentará a Desamparados en "El Serpentario", a las 20:30; un reducto complicado y un rival que lo goleó en San Luis por 3 a 0, pero el ánimo del equipo es otro.

El "Verde" marcó 5 goles en los últimos dos partidos, todos a través de delanteros (2 de Juan Amieva y 1 de Eric Soloppi, Leonel Felice y Alejo Distaulo). Levantó notoriamente su nivel de juego y está lleno de confianza, lo que hace pensar que la hazaña aún es posible, sobre todo si ayudan las cábalas.