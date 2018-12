Merlo: en un mes juntaron más de seis toneladas de cacharros

La campaña de prevención contra el dengue finalizó su primera etapa en la Villa de Merlo. En el primer mes, la Dirección de Medio Ambiente y Saneamiento de la Municipalidad recolectó más de seis toneladas de cacharros. Los elementos fueron trasladados a la planta recicladora "El Jote", para su disposición final.

Paula Andreoli, titular del área, informó que en noviembre se juntaron 6.560 kilos de cacharros, lo que equivale a la carga completa de ocho camiones con acoplado. “El balance que realizamos en este primer mes es positivo, aunque en algunas zonas no tuvimos la respuesta que esperábamos de los vecinos. En algunos barrios, cuando fuimos a buscar los elementos, prácticamente no había nada para recolectar, pero no fueron muchos”, comento la funcionaria.

Andreoli comentó que la segunda etapa de la campaña continuará según el plan de trabajo que se estableció al inicio de la misma. Esta semana se visitará la zona de Piedra Blanca Arriba, que va desde Avenida de los Incas hasta Avenida Norte; Piedra Blanca Abajo; Horizonte Azul; y un sector de la Ruta 1 vieja.

El trabajo que realiza la Dirección de Medio Ambiente es preventivo y busca evitar la formación de criaderos de mosquitos Aedes Aegypti, vector del dengue. “No hay alerta en el país ni en la provincia. Es una acción para evitar la propagación de este insecto. Por eso, solicitamos a los vecinos que saquen los elementos que puedan contener agua”, comentó.

El camión recolector pasa por las zonas determinadas por la Dirección de 14 a 18, aproximadamente. Los elementos que retiran del frente de las viviendas son: botellas, envases plásticos, baldes, palanganas, latas, restos de piletas, restos de cocinas, lavarropas y heladeras, sillas y juguetes viejos o caños, entre otros.

En la Intendencia aclararon que lo que no se llevan son colchones, restos de poda, basura domiciliaria, televisores, computadoras o electrodomésticos que dejaron de funcionar, además de baterías de vehículos.

La campaña finalizará en la semana del 26 al 28 de diciembre. En esos tres días, se recorrerá la zona de Las Moreras 1 y 2, Cerro de Oro, La Herminda y Despertar del Valle.