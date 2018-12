Araceli González: “a los cinco años, un hombre adulto me manoseó, durante mucho tiempo"

Araceli González no pudo contenerse más y admitió que ella también sufrió abuso sexual cuando era una niña. Durante el programa de televisión Podemos Hablar (PH), conducido por Andy Kusnesoff, dijo que cuando escuchó la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, recordó ese momento de su vida: "a los cinco años, un hombre adulto me manoseó, durante mucho tiempo", confesó.

"Fue algo que oculté durante toda mi vida y que lo dije recién de adulta porque salió a los 10 años de mi terapia. Lo tenía totalmente bloqueado", expresó con gran dolor.

La actriz precisó que fue abusada por un albañil, en reiteradas ocasiones, cuando visitaba la casa de su tía.

“Me acuerdo de mi pollerita a cuadritos, me acuerdo que me bajaba la bombacha. Me acuerdo todo el proceso y en un momento no me acuerdo más. Y no sé hasta dónde llegó eso", relató.

"Es como que hay una parte que yo borré. Hay una parte que no recuerdo. Y hoy me levanté pensando en Thelma, pensando en mí, pensando en un montón de mujeres", dijo conmocionada la actriz que decidió hablar.