"Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar"

"Si uno quiere ser respetado en el trabajo, tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente". Fue una de las frases que dejó Isela Constantini, la ex CEO Aerolíneas Argentinas, quien se refirió al acoso tanto en la calle como en el trabajo en un entrevista del canal LN+.

La ejecutiva opinó que "si te ven un decote", como se le dice al escote en su Brasil natal, "naturalmente los ojos se les van a ir" y agregó que "la insinuación es parte de un juego de la sensualidad, que es normal", pero remarcó que "es obvio que una quiere salir a la calle y que no le anden chiflando".

"Me pasó el otro día, ojalá hubiese tenido el SMS para denunciar la situación de acoso. Me silbaron, iba caminando a las 11.30 de la noche. Tenía tacos, medias finas y un vestido por arriba de las rodillas, no estaba extravagante", relató Constantini.

Y en ese sentido, señaló: "Una se siente como si fuera una cosa. Obviamente, es una sensación muy fea. No estaba vestida para llamar la atención. Pero creo que hay lugares y lugares y vestimentas y vestimentas".

Más adelante, en la entrevista con Pablo Sirvén, Constantini sostuvo: "Yo creo que si te pusiste el decote, hacete cargo de lo que va a generar".