Filas eternas en los cajeros por el finde extra largo de Navidad

La revolución comercial que genera la cercanía de la Navidad y el aguinaldo depositado, hizo que los puntanos inundaran ayer el centro de la ciudad de San Luis. Pero las ganas de realizar las compras para el arbolito y la cena de Nochebuena se vieron truncadas por las largas colas en los cajeros y la falta de efectivo. A eso hay que sumarle que los bancos de todo el país permanecerán cerrados los días lunes 24 y 31 de diciembre, por las Fiestas de Fin de Año. Por ende, recién habrá atención el miércoles.

Después de realizar un largo recorrido por todos los bancos, finalmente Laura Lucero encontró uno en donde no había tanta gente. "Es impresionante las colas que hay en otros cajeros", expresó un poco molesta y agregó que estuvo diez minutos dando vueltas por el centro. "Esta última semana se volvió una verdadera odisea encontrar dinero. No tenés menos de treinta personas adelante tuyo y el tiempo que se pierde es un montón", señaló.

A la hora de retirar efectivo también hay otra opción como por ejemplo el servicio de Extra Cash, que permite que la gente retire dinero en cualquiera de los comercios adheridos luego de realizar una compra, evitando de esta manera pasar por el cajero. El importe de la compra más la extracción se debita automáticamente de la cuenta bancaria.

"Es otra alternativa, pero de todas maneras hay que ir al comercio y hacer cola, en ninguno de los dos casos te salvás de la demora", dijo Lucero, quien destacó que también se debe a la reducción de máquina de extracción. "Lamentablemente nos quedamos cortos sin los que estaban dentro de los supermercados. En época de las fiestas está es una imagen que se repite siempre. Lo único que queda es armarse de paciencia", señaló. "En realidad soy de las que se asegura de tener efectivo antes de los feriados o festividades, pero tuve que pagar cosas extras y me vi obligada a salir", contó la mujer.

María Sánchez, ayer, estaba parada en la esquina del Paseo del Padre, mientras que esperaba su turno para poder retirar dinero. "Es imposible poder acceder. Antes fui a uno que está por calle Rivadavia y Junín y espere unos 20 minutos", contó Sánchez, quien adelante suyo tenía quince personas más. "No me voy más. Encima en algunas tiendas no reciben débito y piden solo efectivo", precisó.

Una escena similar vivió Mirta Vergés, quien remarcó que la mayoría de los cajeros habían quedado fuera de servicio. "No sé qué pasa, pero andamos por todos lados. Sacan diez personas y se queda sin dinero. Encima ahora vienen las vacaciones, los festejos de principio de año y Reyes Magos. Será una lucha", dijo enojada.

Paula Morla se quejó de que la misma situación se vive cada fin de semana. "La mayoría de los empleados públicos han cobrado su aguinaldo y todos se agolpan. Esto dificulta más la posibilidad de encontrar uno", contó y destacó que es una imagen que se repite todos los años. "No me sorprende, pero te da impotencia. Para colmo el lunes los bancos no atenderán y eso hace que se complique más la situación. Recién se puede hacer trámites el 26 de diciembre. Las empresas necesitan generar operaciones y eso produce un caos en los bancos", aseguro la mujer.