Montiel Díaz: "La suba que experimentaron fue sideral"

Para poner claridad sobre lo que sucede en la provincia en torno al drama de la gente que selló contratos para tener su 0 kilómetro mediante un plan de ahorro, el jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, recibió a El Diario de la República en su despacho y no solo explicó más detalles del dilema, criticó la escasa respuesta que los organismos provinciales encuentran por parte de la Nación en busca de una alternativa que proteja a la gente y reveló un dato que refleja lo que ocurre en San Luis: en 2018, unas 106 personas se ven perjudicadas por los planes para pagar el auto en cuotas. Esos reclamos van de enero a diciembre, pero podrían aumentar con el correr de las semanas.



“Hay una gran problema en todo el país respecto al tema de los planes de auto ahorro. Es un conflicto que se desató en la Argentina y que crece mes a mes. Todas las direcciones de Defensa del Consumidor del interior estamos preocupadas e hicimos numerosos planteos a los fines de merituar y analizar lo que ocurre con las cuotas de los planes de autos. El aumento que experimentaron es sideral. El problema pasa que los pagos se rigen por el valor del auto y la gente firmó contratos que los vinculan directamente con las fábricas. Y ellas manejan los valores según los costos de fabricación. O al menos es lo que ellas esgrimen. Pero el aumento se puede calificar de imprevisible, desmedido y por eso analizamos qué solución tomar. No es algo netamente puntano, abarca a todo el país”, señaló.



“Actualmente nosotros, en lo que va de 2018 recepcionamos 106 reclamos por este tema. Y la cifra podría crecer. Analizamos los pasos a seguir y estamos en permanente contacto con las oficinas de Defensa del Consumidor del resto del país porque elevamos reclamos a los organismos nacionales para intentar destrabar esta situación. Hasta acá no obtuvimos respuesta. Por eso estamos estudiando qué pasos seguir”, contó el funcionario.



En otro párrafo de la charla, Montiel Díaz explicó por qué la gente tiene graves dificultades para salir de la red en la que cayó con los auto ahorros para vehículos.



“La gente tomó el compromiso de una cuota que, al principio, podía pagar. Pero el valor del auto subió y eso generó que los pagos de la gente subieran tres, cuatro o cinco veces y ahora se les hace imposible de pagar. Pedí, junto a otros colegas de distintas provincias, reuniones a nivel nacional para analizar el problema, pero lamentablemente no tuvimos respuestas”, remarcó.



La desesperación de la gente llevó a que muchos recurran a la justicia en forma directa. En Córdoba un caso generó la respuesta de un juez, lo que puede sentar un antecedente favorable para aquellos que soñaron con su auto nuevo y ahora buscan salir de una pesadilla.



“Salió un amparo en la ciudad de Córdoba que otorgó un juez. Opinó que los precios de los autos fijados por las fábricas están sobre valorados y por consiguiente determinó que deben modificarse los valores de los autos. Eso genera un antecedente. El planteo fue por dos autos en particular. Y el magistrado entendió que no hay reflejo entre el valor del mercado y el precio que fija la fábrica y que tiene correlato en las cuotas que los propietarios ahora deben pagar. Ordenó fijar los valores de los planes sobre la base de lo que publica la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, Acara), que es menor a lo que indica la fábrica”, subrayó Montiel Díaz.



Metido de lleno en el aspecto legal, el titular de Defensa del Consumidor indicó otro ítem que podría tenerse en cuenta para salvaguardar a los usuarios. Y también fustigó a los organismos nacionales cuando desde las provincias intentan consensuar acciones.



“Los precios están sujetos al valor del auto por contrato. Pero el costo del vehículo se sobrevaluó de manera imprevisible e imprevista. Entonces existe la teoría de la imprevisión, que está contemplada en el Código Civil. La norma establece que si los valores se van más allá de lo razonable, un juez puede morigerar esa situación. Queremos saber qué determinación toma la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Es la Inspección General de Justicia la que rige los contratos. Y debería emitir una norma para solucionar el problema, pero a las provincias no nos atienden”, agregó.



“Nosotros no descartamos hacer una acción colectiva, similar a la que generamos con el problema del gas natural. Puede ser una alternativa que elevaríamos ante un juez civil provincial o federal”, dijo Montiel Díaz.



“Esto se suma a muchos reclamos por los montos que las concesionarias les cobran al usuario al momento de entregarle el auto. Recibimos muchas quejas por los pagos siderales que solicitan para poner en la calle un auto adquirido a través de un plan de ahorro. Y a veces, cuando indagamos, las concesionarias no saben justificar los motivos del alto costo que exigen a la gente”, advirtió el jefe del Programa Defensa del Consumidor.





El trámite para hacer el reclamo

Cuando una persona padece este problema debe concurrir a las oficinas de Defensa del Consumidor (Edificio Administrativo, sexto piso) con tres juegos de fotocopias del contrato firmado en la concesionaria (el vínculo de la gente es con las fábricas de las automotrices) y de las boletas de pago donde quedó registrado el aumento de las cuotas. El usuario debe llevar las últimas facturas y las del inicio de sus pagos para demostrar la suba. Tras tomarle el reclamo, Defensa del Consumidor inicia una etapa conciliatoria entre las partes (entre el cliente y la fábrica). Si surge alguna solución, el reclamo se cierra. De lo contrario el organismo provincial continúa con su labor legal en busca de una solución para el damnificado. En Defensa del Consumidor señalaron que todos los trámites y gestiones son gratuitos.