El cuerpo del ex presidente Bush voló a Washington para el último adiós presidencial

Este lunes comenzaron los homenajes para George Herbert Walker Bush, el ex presidente estadounidense que falleció el viernes a los 94 años. Su cuerpo es trasladado de Texas a Washington y residirá en el Capitolio donde lo despedirán las figuras políticas del país, luego retornará a su estado natal para ser enterrado junto a su esposa e hija.

Bush tendrá un funeral tradicional igual al de sus antecesores de la Casa Blanca. Como Gerald Ford (2006), Ronald Reagan (2004) o Richard Nixon (1994), el 41º presidente estadounidense será enterrado según el protocolo ceremonial del Estado, organizado con precisión militar por la fuerza del Pentágono.

Donald Trump, actual presidente, ofreció el avión presidencial, Boeing 747, para el traslado del ex presidente a la ciudad capital. George W. Bush, hijo del difunto y también expresidente, y otros familiares viajan a bordo del avión, así como el fiel perro de asistencia del fallecido, el labrador Sully.

President George H.W. Bush led a long, successful and beautiful life. Whenever I was with him I saw his absolute joy for life and true pride in his family. His accomplishments were great from beginning to end. He was a truly wonderful man and will be missed by all!