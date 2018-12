En noviembre se registraron los niveles más altos de lluvia

Durante el mes de noviembre las abundantes lluvias caídas en la provincia superaron ampliamente los 80 milímetros promedio para esta época del año. Según los datos publicados por la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), Merlo fue la localidad que más agua recibió en 30 días, con 288,9 milímetros, le siguió El Durazno con 251,6, después Las Chacras con 222,5, mientras que San Miguel (210,3) y Villa Larca (206,1) fueron los otros municipios donde se superaron los doscientos milímetros.



Otros guarismos importantes se dieron en Naschel con 198,6, Concarán con 188,1, Santa Rosa del Conlara 185,3, Villa de Praga 181,3 y Estancia Grande 180,2. Mientras que en los días de noviembre la ciudad de San Luis recibió 115,7 milímetros de precipitaciones.



Uno de los pronosticadores del REM, Guillermo Concha, explicó sobre este fenómeno que “distintos organismos internacionales como la Organización Mundial de Meteorología (OMM), en su boletín publicado el 10 de setiembre de este año anunció que existe un 70 por ciento de probabilidades de que se produzca el fenómeno de 'El Niño' para el último trimestre del año. En ese informe se comenta que la OMM no espera que el episodio de 'El Niño' previsto sea tan intenso, pero aun así las precipitaciones van a estar por encima del valor promedio".



Sobre el fenómeno de “El Niño” contó que “es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical. En períodos que van de tres a siete años, las aguas superficiales de una gran franja del Océano Pacífico tropical se calientan entre uno y tres grados centígrados, en comparación a la normal. Este calentamiento, oscilante, es conocido como el ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas en Ingles), que afecta directamente a la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en otras partes del mundo”.



También aseguró que “desde octubre en San Luis comenzó a hacerse presente dicho fenómeno, tal cual lo pronosticaron los diferentes organismos internacionales, causando períodos de mayor inestabilidad. Primero en forma dispersa y esporádica, hasta estar completamente activo durante noviembre”. Y esto se confirmó con los datos de precipitaciones registrados por las estaciones meteorológicas que abarcan el perímetro de Merlo y la zona de las Sierras de los Comechingones, para todo el mes, con una precipitación acumulada de 288,9 milímetros cuando el año pasado fue de 81 y en 2016 llegó a 91.

Durante esta semana continuará la posibilidad de tormentas aisladas.



Consultado por El Diario de la República, el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Ignacio López Amorín, comentó además que “lo que se ve particularmente en la región de Cuyo es que está lloviendo mucho porque hay una zona de baja presión a cinco mil metros de altura, frente a las costas de Chile, que persiste hace varios días y que se denomina 'baja presión segregada'. Porque está apartada del flujo normal y es lo que provoca las tormentas”.



López Amorín agregó que “los tres mapas interactivos que consultamos (Ver imágenes) nos muestran que la circulación de la atmósfera, es decir cómo se mueve el aire en esta época, no es tan la típica de finales de noviembre o principios de diciembre. Digo esto porque el domingo, en Buenos Aires hubo una mínima de nueve grados que hacía veinte años que no sucedía”. Y agregó que “esto que está pasando ahora en la atmósfera es lo que genera una alteración de la circulación normal del aire. Además el pasaje del frente frío en noviembre, y durante la primera semana de diciembre, tendría que ser menor. Y no tan intenso y constante como lo está siendo ahora; que además genera las lluvias”.



Aunque aclaró que los motivos por los que se generó este sistema de baja presión aislado “recién se podrán conocer en dos meses más, porque el fenómeno aún persiste y hay que compararlo con otros comportamientos que se estén dando en zonas cercanas, y por contraste, con otras más alejadas”. Y anticipó que durante esta semana continuará la posibilidad de tormentas aisladas.