La Legislatura cerró el año con la renovación de autoridades

Ayer concluyó el agitado año ordinario legislativo con sesiones en ambas cámaras para definir las autoridades para el 2019. En el Senado se impuso el género femenino; mientras que en Diputados la nueva oposición impuso a legisladores afines.

En la Cámara baja, Carmelo Mirábile obtuvo la presidencia por segundo año consecutivo. Lo acompañarán, en la vicepresidencia primera, Gastón Hissa, de Avanzar y Cambiemos por San Luis; y Lucrecia Santos, en la vicepresidencia segunda, del Frente Unidad Justicialista (FUJ). Ellos reemplazarán a Daniel González Espíndola del FUJ y a Walter Oio de Avanzar y Cambiemos, respectivamente. Todas las autoridades actuales responden a la nueva oposición, conformada por radicales, macristas y un sector del peronismo que responde a Adolfo Rodríguez Saá.

En cuanto a las secretarías no hubo cambios. Said Alume renovó como secretario legislativo y Dardo Alberto Tobares lo hizo como administrativo. Mientras, las prosecretarías seguirán con Maia Loredo en la legislativa y Alberto Díaz en la administrativa.

En la sesión, además, asumió Emma del Castello en la banca a la que había renunciado, la semana pasada, Eduardo Mones Ruiz, ministro de Gobierno, Justicia y Culto. La flamante legisladora fue concejal y funcionaria en distintas áreas de la gestión municipal de Mario Raúl Merlo en Villa Mercedes. Las reuniones de comisión se mantendrán los martes a las 9 de la mañana y las sesiones los miércoles a las 10, algo que en la práctica al menos no se cumplió en todo el periodo legislativo que culminó.

En el Senado también hubo novedades. Los cargos, a excepción de la presidencia, que por Constitución Provincial siempre es ocupado por el vicegobernador de la provincia, serán desempeñados por legisladoras. María Angélica Torrontegui (FUJ) seguirá como presidenta provisional del Senado. En la vicepresidencia primera asumió Gloria Petrino (FUJ) y, en la segunda, Dominga Torres (Avanzar y Cambiemos). Ellas reemplazarán a Sergio Freixes y Mabel Leyes, respectivamente.

Las secretarías y prosecretarías seguirán sin cambios, con Alberto Leyes en la legislativa y Marco Gatti en la administrativa. A su vez, los prosecretarios —legislativo y administrativo— seguirán siendo Jorge García y Ramón Cruz.

El Frente Unidad Justicialista, además, ratificó a las autoridades de su bloque en el Senado. Leyes seguirá como presidenta de bloque y María Guedi Ortiz será vicepresidenta. Las comisiones se reunirán los lunes a las 10 y las sesiones arrancarán los martes a las 11.



Las legisladoras destacaron la participación femenina en la conformación de la mesa directiva y la presidencia del bloque en la Cámara alta. "Sin lugar a dudas, cada una de nosotras, con su trayectoria, estamos entregando con gran amor a nuestros pueblos esta vocación de servicio. Estamos enormemente orgullosas. Con la humildad que nos enseñó y la fuerza que nos predicó Eva Perón; transitaremos el periodo que nos toca asumir esta enorme responsabilidad con el corazón para los humildes", afirmó Torrontegui. "Es un orgullo y un gran compromiso que los compañeros me hayan ratificado su voluntad de seguir en la presidencia del bloque. Y, en esta oportunidad, acompañada de Guedi Ortiz, también una mujer del interior de la provincia", coincidió Leyes.

Pero quien sin duda sorprendió con sus palabras fue Dominga Torres, vicepresidenta segunda del Senado. Ella, actualmente, forma parte de Avanzar y Cambiemos por San Luis. Sin embargo, su discurso no tuvo un tono opositor, más bien todo lo contrario. "Llevo siete años de senadora. Me faltan palabras para agradecer. Allá por el 2003, me comprometí por las calles de La Toma, con un hombre que me emocionó con su mensaje: 'trabajo para todos'. Creo que es la versión más grande que podemos recibir los humildes. Me sumé a nuestro Gobernador, tal vez pareciendo rebelde, pero sensible. Algunos lo maltratan y tal vez yo le tenga que pedir disculpas. A las chicas les digo gracias. Mi compromiso es trabajar por la gente", dijo en la sesión preparatoria.

Posteriormente, en contacto con la prensa, la legisladora dejó entrever su molestia con el espacio del que forma parte. "Todo puede ser. Cuando te dejan sola y no hay comunicación, no te sentís sumada al grupo. Voy de malestar en malestar. Quisiera un grupo donde pueda trabajar para la gente", expresó sin animarse a decir si dejará de formar parte del espacio opositor.