Cada 32 horas se comete un femicidio en Argentina

Un femicidio es cometido cada 32 horas en Argentina según un informe de la Casa del Encuentro, un organismo que lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y niños. La investigación se basa en los resultados del último relevamiento realizado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año.

Durante este periodo, el Observatorio de Femicidios de Argentina "Adriana Marisel Zambrano", que depende de la Casa del Encuentro, contabilizó 225 femicidios y femicidios vinculados a mujeres y niñas (aquellas asesinadas por estar en la línea de fuego o para torturar psíquicamente a la mujer) y 29 femicidios vinculados de hombres y niños, en más de 120 diarios y agencias de noticias de todo el país. Según la estadística, el número es levemente inferior al promedio de los últimos 10 años que arrojaba uno cada 30 horas.

"Si bien el descenso es muy leve, no es lo mismo cada 32 horas que cada 30. Esto muestra que algo se está modificando y me da un poco de esperanza y fuerza para seguir trabajando", expresó Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, al presentar el informe que la organización elabora desde hace diez años.

El relevamiento encontró, además, que 250 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 67 por ciento son menores de edad.

En más del 60 por ciento de los casos el victimario era una pareja o ex pareja, en tanto en 21 casos no hay registro de quién fue el agresor porque no hubo personas detenidas; el informe contempló además 4 casos de mujeres muertas en abortos clandestinos y 4 travesticidios.

La mayoría de las víctimas (más del 60 por ciento) tenían entre 19 y 50 años; más de 15 por ciento era menor de 18, y 22 por ciento era mayor de 51.

El informe arrojó además que una de cada cuatro mujeres fue asesinada con armas de fuego: "Uno ve esto y le resuena cuando algunas personas dicen que exageramos. Aquí están los datos, no exageramos. Hay mujeres baleadas (57), apuñaladas (53), golpeadas (39), estranguladas (19), incineradas (12), asfixiadas (8), degolladas (5), ahorcadas (6), descuartizadas (1), entre otras formas", describió Rico.

Y continuó: "El 62 de los femicidios se cometieron en la casa de la víctima lo que demuestra que el hogar es el espacio más inseguro para quienes sufren violencia de género".

La distribución por provincias de las denuncias se mantuvo estable en términos de valores absolutos, con 73 casos en la provincia de Buenos Aires; 23 en Córdoba, y 21 en Santa Fe.

En relación a las tasas de femicidios (casos cada 100 habitantes) quedó en primer lugar Tucumán (1,10), seguida de Neuquén (1,09); en tanto Jujuy, que en los últimos 10 años había liderado el ranking, quedó en el octavo lugar con una tasa de 0,74.

El 87 por ciento de las mujeres asesinadas no había hecho la denuncia. "Sin embargo, hay 13 casos en los que la víctima tenía una orden de exclusión del hogar contra el agresor. Esto sucede porque el Estado no está suficientemente capacitado para actuar, porque si yo entrego una orden de restricción pero la mujer tiene que ir a la comisaría del barrio que es hostil o que conoce y apaña al agresor para pedir que se cumpla, es lo mismo que si no la tuviera", sostuvo Clara Santamarina, Coordinadora de Áreas de La Casa del Encuentro.

