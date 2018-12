Pericias psiquiátricas: el hijo de la fiscal acusado de abuso no será internado

Rodrigo Eguillor, acusado de abuso sexual, "se encuentra ubicado en tiempo y espacio" y no será internado, según evaluaron esta mañana médicos del Hospital Santamarina, de Monte Grande, que lo sometieron a una pericia psiquiátrica.

Así lo indicó a la prensa el médico Gabriel Ive, quien además refirió que el joven de 24 años se mostró "extremadamente respetuoso, colaborativo y muy verborrágico", durante la pericia con el personal médico.

"No existen criterios para su internación", sostuvo el profesional, quien dijo en rueda de prensa el profesional. Y sostuvo que el informe ya había sido remitido a la Fiscalía interviniente.

Eguillor fue demorado en el Aeropuerto de Ezeiza cuando se aprestaba a viajar a España, según dijo, a visitar un amigo y a ver la final de la Copa de Libertadores.

Desde allí fue llevado a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 3 descentralizada de Esteban Echeverría, donde al ser notificado de una causa por abuso sexual habría insultado a la fiscal Verónica Pérez.

"No fue por ningún delito. Se le hizo el loco, la trató de mala manera. Ella primero le advirtió y después, como siguió con esa actitud, ordenó detenerlo en la Fiscalía", contó una fuente judicial a NA.

El joven, hijo de la fiscal de Ejecución Penal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro, fue llevado al Hospital Santamarina, de Monte Grande, para ser sometido a pericias psiquiátricas.

La principal denuncia contra Eguillor fue realizada en la Fiscalía Criminal y Correccional porteño 22, a cargo del fiscal Eduardo Cubría, por una joven que contó que el pasado 15 de noviembre el chico la obligó a tener sexo con ella, sin preservativo, en un departamento ubicado en la avenida Independencia y Piedras.

La situación habría originado una discusión, en el que la joven de 22 años pidió a Eguillor que la deje irse del lugar. Pero éste le contestó que tenían que esperar a un amigo para darle la llave.

De acuerdo a la denuncia y a las amigas de la joven, que relataron el caso por las redes sociales, ella intentó escaparse por el balcón, pero en ese momento el acusado la tomó del cuello y la introdujo en el departamento y la violó.

Sin embargo, Eguillor hizo un relato en el que asegura que salvó a la joven de quitarse la vida, ya que se quería tirar por el balcón, luego de tener sexo con él en reiteradas ocasiones.

"La salvé. Ustedes me están acusando de algo y la policía me decía ‘flaco, vos sos un héroe’. La salvé, la saqué del balcón. Si yo no estaba ahí, la mina moría", sostuvo el joven en su descargo a través de un video difundido en Instagram.

El relato abunda en una defensa basada en su propia habilidad para conquistar mujeres, mientras que califica a la denunciante como "enferma psiquiátrica" y "gato".

Por otro lado, Eguillor está imputado en otro expediente que tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 tras ser denunciado por tocar a una mujer en el estacionamiento del Casino Buenos Aires en Puerto Madero.

(NA)