Del Potro avanzó a tercera ronda del Abierto de Estados Unidos

El tenista argentino Juan Martín del Potro confirmó los pronósticos y avanzó este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Bajo un calor agobiante, Del Potro venció al local Denis Kudla en sets corridos por 6-3, 6-1, 7-6 (7/4) en una hora y 56 minutos de juego.

“La Torre de Tandil”, campeón del US Open en 2009, se medirá al ganador del partido que jugaban este miércoles el escocés Andy Murray y el español Fernando Verdasco.

