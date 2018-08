UNSL: se cierra el Comedor y los sueldos se pagarán tarde

El Rectorado está tomado y los no docentes no pueden realizar tareas administrativas.

Ya inició la cuarta semana de paro y aún no se ven atisbos de solución en el conflicto universitario. Es más, ya pasaron ocho días desde que los alumnos “autoconvocados” para presionar al Gobierno nacional tomaron el Rectorado. Con la decisión que no funcione administrativamente la UNSL, el pago de sueldos se retrasará y el Comedor hoy no funcionará.

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu) informó que hoy "las instalaciones del Comedor y sus dependencias, el polideportivo y gimnasio, permanecerán cerradas. Por lo tanto, no habrá servicio de comedor en los horarios de almuerzo y cena".

El secretario general del gremio de los no docentes (Apunsl), Alberto Geraiges, dijo que se atravesaba una instancia de desabastecimiento.

Además, tal como se había adelantado, por medida de fuerza el pago de los sueldos no podrá realizarse en tiempo y forma tal como estaba estipulado para el último día hábil de cada mes. Todo indica que en 24 horas no podrá terminarse la tarea de liquidar todos los haberes.

Ayer inició el proceso de liquidación, que generalmente tiene una duración de cuatro días, pero se vio interrumpido por una medida de fuerza.

Preocupación y retraso abundan en la UNSL. El Saebu ya adelantó que la atención en las instalaciones del Comedor se retomará mañana en sus horarios habituales, de los sueldos no hay certezas.

Los problemas llegaron con la toma del Rectorado, pero otros edificios están paralizados por los estudiantes, como el Cuarto Bloque. También replicaron la medida en la Facultad de Turismo en Merlo y la Universidad de Villa Mercedes (UNViMe).

El rector, Félix Nieto Quintas, el vicerrector, José Roberto Saad, y los decanos de las facultades advirtieron en un comunicado oficial que no comparten la metodología de la toma porque trae consecuencias en el desarrollo académico y administrativo. Sin embargo, ayer, Nieto Quintas "aseguró que mientras sea rector jamás la Policía va a entrar a un edificio". La aclaración llega luego de algunos pedidos para que se despejen los edificios.

Lo concreto es que las autoridades explicaron que la toma produce consecuencias en la liquidación de haberes, becas y contratos. Además se hace imposible asumir los compromisos económicos financieros con organismos nacionales como ANSES, AFIP y DOSPU (la obra social), lo que se suma al incumplimiento de obligaciones con proveedores y procesos licitatorios; problemas académicos, como entrega de diplomas, concursos, actividades de ingreso, entre otros.

Nieto Quintas, ayer en una entrevista en la Radio Universidad en el programa "Nada Secreto", explicó que hay muchas cuestiones que son sensibles ante la toma, que el pago de haberes es una de ellas.

Los alumnos que tomaron los edificios definieron “como colateral la toma del Rectorado" y explicaron que "se está viendo afectado el pago de salarios de todo el personal de la universidad. Esta información fue tratada con la debida seriedad en la asamblea del domingo 26 de agosto", aseguraron y añadieron: "Expresamos nuestra predisposición para dialogar sobre el tema e intentar arribar a una solución, en el caso de que las autoridades establecieran una vía de diálogo con la asamblea".