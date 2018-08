El Gobierno viaja hacia el FMI y prepara nuevas medidas

Dujovne hará anuncios el lunes y luego irá a Washington. Pese al clima espeso dijo: "Éste es el único rumbo, vamos por el buen camino". Tensiones internas por los rumores de cambios en el gabinete

Tras el negro jueves de tensión y volatilidad que llevó al dólar a cotizar a 39,77 pesos, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne adelantó que el lunes anunciará un paquete de medidas fiscales para intentar revertir la "situación transitoria de desconfianza y necesitar menos del mercado", y que viajará a Washington para definir los detalles de los adelantos de dinero que el Gobierno pidió al FMI.

Indicó que presentará "el detalle de las medidas complementarias para avanzar en la reducción del déficit", con la idea de que el país "tenga menos necesidad de financiamiento el año próximo".

Tras realizar los anuncios en conferencia de prensa el lunes, viajará hacia Washington para reunirse con autoridades del FMI y definir los detalles técnicos de los adelantos pedidos por el Gobierno.

"Es muy importante llevar tranquilidad. Entendemos que los movimientos del tipo de cambio generan angustia. Sabemos que la Argentina con la sequía, la reversión de flujos a mercados emergentes, con la devaluación del real y el escándalo de los cuadernos tiene un nivel de financiamiento menor que el que tenía hasta marzo, y eso genera la necesidad de que el tipo de cambio sea otro para que equilibremos nuestras cuentas externas", explicó.

Consultado sobre qué se puede esperar en los próximos días, dijo: "El techo del dólar va a depender de cuán bien hagamos las cosas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para llevar tranquilidad a los argentinos. Estamos convencidos de que éste es el único rumbo, que vamos por el buen camino y que en pocos días vamos a restablecer la confianza".

"Este tipo de cambio exagera los fundamentos de la economía argentina, que es competitiva con un nivel menor a éste", añadió.

Ruidos de cambios

Dujovne también se refirió a los rumores sobre cambios en el gabinete, que ayer fueron una constante y dividieron aguas en el Gobierno. "Todo el equipo trabaja codo a codo, un equipo muy unido, que está trabajando para el Presidente, a su disposición para lo que él requiera".

Con la cotización del dólar pegando un salto exasperante, los rumores sobre posibles cambios de ministros estuvieron a la orden del día. Y el propio jefe de Gabinete Marcos Peña fue cambiando de humores sobre el tema. Por la mañana, tras participar de la reunión del Consejo de las Américas, descartó que hayan analizado la salida de funcionarios. También lanzó una frase que, con el devenir de la corrida cambiaria, sonó a mal gusto y a un tremendo error de diagnóstico: "No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", le dijo a Radio Mitre.

Por la noche ya no fue tan concluyente. Cuando lo consultaron en una jornada que realizó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dijo: "Es una decisión del Presidente, pero hoy no lo piensa". Sin embargo reconoció: "Todos somos prescindibles".

Horas después, con el dólar a 42 pesos, el ministro del Interior Rogelio Frigerio tomó distancia de Peña y no descartó los cambios. "El equipo puede cambiar, como también los instrumentos de políticas que logren los objetivos que nos hemos fijado al inicio de la gestión. El equipo, es totalmente prescindible". Ante el Consejo de las Américas, Frigerio dijo que "no hay que subestimar los problemas" que enfrenta la Argentina.

Más tarde, en declaraciones al canal A24, volvió a darle aire a un cambio de gabinete. "Los ministros son un fusible, que pueden ser cambiados por el Presidente".

"No nos podemos nunca enamorar de los instrumentos. Lo único relevante son los objetivos y algunos exigen cambiar sobre la marcha. Si es necesario, hay que hacerlo. La situación es difícil y eso obliga a repensar algunos caminos", enfatizó Frigerio. "Lo peor es subestimar el nivel del problema que atraviesa el país".