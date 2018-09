Los malos consejos de un buen padre moderno

El comediante Nico Braun volvió a la provincia con la misma gracia de siempre, pero con el libreto renovado que -en dos noches sanluiseñas- dedicó a “padres que ya no recuerdan lo que es salir de noche”.

El libreto del show se basa en lo selecto de sus clips en Youtube, tutoriales de crianza que superaron las 300 mil reproducciones y se acrecientan a medida que sus hijas le dan más material.

Puntual, Braun ingresó con un look canchero, desinhibido y chocando palmas a su paso. Subió al escenario con una festiva ovación y a partir de allí supo que su tarea sería fácil.

Hubo un video de bloopers con accidentes y situaciones hilarantes de bebés que pusieron el espacio en clima. “Hace casi cuatro años, en una galaxia múltiple…”, mostró la proyección con el reconocido estilo con letras hacia arriba del inicio de “Star wars”. Braun puso en conocimiento a quienes no lo conocieran, de qué se trataba el asunto.

Para resumir: desde la llegada de las mellizas Isabella y Nicoleta, la vida de Nico dio un vuelco hacia el insomnio y la falta de sexo. “A mi relación la salva Netflix”, contó en algún pasaje de su monólogo.

Entre los puntuales del público, muchos ya habían terminado la cena y en las mesas solo había vasos y bebidas.

“No teman que no dura mucho, así la niñera no les cobra de más”, tranquilizó a algunos padres. A diferencia de otros cómicos, celosos de su rutina, Braun pidió que no apagaran sus celulares “porque sé que los van a llamar y así no se preocupan”. Desde atrás se veía el brillo de las pantallitas celestes.

Entre los asistentes había padres de uno a tres hijos, “a los que tienen cuatro les hago el show en la casa”, bromeó Nico, quien se preguntó el porqué los solteros o los que no tienen hijos lo fueron a ver. “Ustedes que pueden: hagan la previa en otro lado”.

Aunque su espectáculo esté guionado, Nico no teme salirse del carril cómodo de la letra aprendida. “Nada... me colgué”, dijo cuando interactuó demasiado con el público.

Algunas frases fueron un tanto subidas de tono, como el recuerdo al padre que fue a ver Divididos y dejó a su hijo en el auto. Braun se escudó ante un “¿Está mal? sí ¡pero lo entiendo!”. Por supuesto que el humorista contó con la complicidad de quienes pagaron la entrada para reír de "sus desgracias".

“Tengo más de Aldo Rico que de Xuxa”, describió sobre su carácter. El show es un trabajo de concientización para no tener hijos en el que Brau consideró que mejor es tener un perro o cuidar un árbol.

“Criar niños es criar una anaconda”, dijo y al escucharlo, una señora dijo “¡qué malo!”, pero sin mala intención. La mujer se rió de cada una de las situaciones relatadas por el sufrido progenitor de las mellizas más conocidas en la web.

Isa y Niki son las responsables de su rutina cómica y quienes lo transformaron a Braun en un experto en tratar berrinches y soportar caprichos.

A poco de abandonar el escenario, el humorista se sacó una selfie con el público y después proyectó un video con una canción propia ilustrada con letras enviadas por sus seguidores, en el que le daban consejos sobre cómo darle de comer a las mellizas.

Antes de dejar la ciudad (su colectivo salía de madrugada), se sacó fotos en el banner de su gira, que había empezado en Villa Mercedes la noche anterior.

El combo de la noche en San Luis incluía el show del dúo “Rain”, que interpretó éxitos de los '80 y '90, por lo que la velada se cerró entre risas y brindis de los asistentes.