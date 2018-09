Impulsarán una canasta social con alimentos a bajo precio

Anticipó que convocará a los comercios locales que participaron de las ediciones de 2017 y 2016 para restablecerla.

La grave situación económica que ha disparado los niveles de inflación por encima del 20 por ciento en los primeros ocho meses del año, generó que el Programa Defensa del Consumidor empiece las conversaciones con los supermercados y distribuidoras de la provincia para lanzar una nueva edición de la Canasta Social Alimenticia.

Este martes el titular de la dependencia, Alberto Montiel Díaz, anunció: “En estos días vamos a volver a convocar a los comercios locales para consensuar una canasta social como se hizo el año pasado y en 2016 con 20 o 30 productos a precios de oferta que sean los necesarios que una familia debe consumir. Creo que esto es lo que realmente puede ayudar en esta coyuntura, por el momento que está atravesando nuestro país”.

Montiel insistió en que el objetivo es “conseguirle a la gente de bajos recursos y a los más humildes productos que sean básicos y necesarios a un precio que realmente sea de oferta”. Y desestimó el programa de Precios Cuidados que relanzó el Estado nacional: “No necesitamos 500 productos” y además dijo que “al ser un programa nacional lo deben controlar sus funcionarios porque nosotros en la Provincia no tenemos ninguna obligación de hacerlo. Entiendo que las cadenas de supermercados que han firmado el convenio deben respetar tanto las cantidades como los precios establecidos, pero reitero que en las góndolas habrá precios más altos y más económicos porque no se fija ni un monto mínimo, ni uno máximo”.

A principios de julio del año pasado la canasta que motorizó el Ministerio de Desarrollo Social incluyó entre 18 y 20 productos a un total de 200 pesos, pero con la opción diferenciada en una góndola especial donde además los consumidores podían llevar solo aquello que precisan, sin necesidad de llevar todos los artículos. Los comercios locales adheridos la ofrecieron tanto en San Luis como en Villa Mercedes y Merlo.

Montiel contó que el viernes participó, de la Asamblea del Consejo Federal de Consumo en Bariloche, donde están representadas todas las provincias y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor de la Nación, y allí dijo: “Se nos informó del relanzamiento de Precios Cuidados que no tiene diferencias respecto del año pasado salvo la incorporación de más artículos. Lo que nos explicaron -y es bueno que la gente lo sepa porque hay una información errónea-, es que los Precios Cuidados son un valor de referencia: no es ni el precio más barato, ni el de oferta. Y los supermercados no tienen ninguna obligación de mantenerlos en el tiempo. El consumidor debe tener en claro a la hora de comprar porque el precio cuidado es un intermedio, no es el más caro, pero tampoco el más conveniente”.