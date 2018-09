La atención de PAMI en farmacias, en riesgo por retrasos y falta de pago

“Insostenible”, así describió Humberto Albanessi, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de San Luis, que representa a 120 locales de la provincia, sobre la deuda que mantiene la industria farmacéutica, en convenio con Pami, para la provisión de medicamentos a los afiliados. Parte de abril, mayo, junio, julio y agosto aún no han sido abonados. Al tratarse de convenios nacionales, el rubro se ve afectado en todo el país. Con la promesa de una reunión mañana en Buenos Aires, se levantó una medida de fuerza que contemplaba no seguir proveyendo de cobertura desde esta semana. “Nosotros en este momento estamos trabajando de manera normal. Eso no quiere decir que si las condiciones no se mejoran, tengamos que ir a algún tipo de medidas”, advirtió el vicepresidente.

Albanessi, que en las próximas horas viajará a Buenos Aires, para formar parte de las negociaciones, indicó que los acuerdos con la entidad y la industria farmacéutica son trimestrales y que el último data de marzo, abril y mayo. Según explicó el vicepresidente, el Pami contrata a los laboratorios para proveer los medicamentos y estos a su vez contratan a las farmacias, por el servicio de entrega a los afiliados. El problema radica en que la entidad de los jubilados se atrasa en los pagos y los laboratorios, en consecuencia, no le pagan a los dispensarios locales. Hay un detalle no menor. “Estamos con el precio al 31 de mayo. Imagínate todos los aumentos que han existido. El acuerdo se firmó el 1º de abril, con una pauta de inflación del 20 por ciento y el dólar a 20 pesos, con lo cual el escenario ha cambiado y por eso estamos pidiendo una nueva negociación”, resumió. A ello se le suma que la industria farmacéutica rescindió el convenio el 31 de agosto.

Aunque remarcó que la reunión será fundamental para determinar cómo se redefinirá la relación con la entidad jubilatoria y los fabricantes, el convenio “podría ser mensual, pero la idea es que si el producto aumenta, aumente para Pami también para que no quede atado a un congelamiento como ahora”. En la reunión también llevarán como reclamo de cómo les pagaran lo adeudado. “No lo tengo presente, pero depende de cada farmacia. A todas nos deben, tenemos saldo desde abril. Tenemos en cuenta que la rentabilidad de Pami es muy baja. Pero para las farmacias es importantísimo porque es mercadería que ya han pagado y todavía no terminan de cobrar”, apuntó.

“De la misma manera que los sindicatos piden reapertura de paritarias, esto de alguna manera se podría decir que es parecido, porque el convenio que se firmó no tiene nada que ver con el escenario actual. No queremos perjudicar a nadie. Y no está en nuestra intención hacerlo. Estamos atentos a lo que vaya sucediendo”, concluyó. De la reunión participarán representantes de la industria farmacéutica, de la entidad gubernamental, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámara de Farmacias (Facaf) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (Afmsra). Según informa la COFA la deuda con la industria es de 1.200 millones de pesos. Pami cuenta con 5 millones de afiliados.

Sobre el aumento en otros medicamentos no cubiertos por el Pami, Albanessi indicó que la escalada inflacionaria no los afectó tanto como en otros rubros. "Hubo algunos pequeños aumentos, no tan significativos, de no más allá de un 7 u 8 por ciento y en algunos casos de un 10%. No fueron en la medida de los aumentos del dólar. El mercado no soporta un alza tan grande", opinó.