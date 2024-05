El PAMI le negó la atención a un jubilado con Parkinson

No es la primera vez que se conoce un caso de falta de atención en las oficinas de PAMI en Villa Mercedes. Esta vez le tocó a Lorena Cuello, una vecina que fue a sacar dos turnos para su padre de 82 años con Parkinson. Sin ninguna explicación, le dijeron que no había, y le sugirieron que lo llevara al Hospital Central "Ramón Carrillo", en San Luis.

La mujer hizo pública la situación a través de un video que publicó en sus redes sociales, para reflejar la realidad que les toca atravesar a los adultos mayores.

"Fui el martes para sacar unos turnos para mi papá, que no está bien de salud. Le comenté a la señora que me atendió que necesitaba para un fonoaudiólogo y me respondió que no tenían, sin decirme más nada. Después le dije que precisaba para un especialista en diabetes, enfermedad que él también padece, y lo mismo, me dijo que no tienen", contó Cuello y mencionó que esta indiferencia es con la que conviven día a día los jubilados y pensionados de la ciudad de la Calle Angosta.

La vecina expresó que ella no busca que nadie le dé nada, solo reclama lo que a su padre, Reynaldo, le corresponde por haber trabajado y hecho los aportes correspondientes durante toda su vida.

"Si alguna persona va y se sienta media hora en la oficina, va a poder ver cómo tratan a los viejitos. No les dan ninguna solución, los tienen 'de acá para allá' con papelitos, a las vueltas, si no tienen alguien que les dé una mano quedan totalmente a la deriva", dijo la vecina.

Cuello también mencionó que la jubilación de su padre no supera los $300.000, y que ella tiene que ayudarlo económicamente, ya que los gastos que tiene en farmacia llegan a los $150.000 por mes.

"Es una cosa de locos como tratan a la gente, todas las personas salen indignadas porque ellos nunca tienen una solución. Ahora estoy luchando para que mi papá tenga un beneficio que le corresponde, para que le brinden especialistas que lo asistan en su domicilio, con enfermería, médicos y fisioterapia, porque también tuvo dos ACV, y tiene problemas de movilidad; en este caso lo mismo, te ponen muchísimas trabas", expresó.

La hija del jubilado manifestó que ya en varias oportunidades ha tenido que luchar para que la obra social le reconozca medicamentos y tratamientos. Incluso ha tenido que viajar con su padre a Córdoba para lograr que lo atiendan, donde aseguró que la atención es excelente, y que en Villa Mercedes siempre tiene problemas.

"Estoy cansada de las trabas. Es muy triste, porque siento que a todos nos va a pasar. Estamos hablando de personas, de abuelos que laburaron toda una vida para terminar así, es muy injusto, siento mucha bronca. No sé si realmente no les importa, porque lo que para mí quieren lograr es que la gente se canse o que terminen yendo a un lugar privado, pero muchos no lo pueden pagar. Además, si vos querés hacer un cambio de mutual tampoco te lo permiten", señaló Cuello.