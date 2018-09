"Precios indicativos": no prevén cambios en el valor de las naftas

En los próximos días los automovilistas que vayan a cargar nafta a las estaciones de servicio, van a encontrar, además de la marquesina que les recuerda el precio de los combustibles, una lista de “precios indicativos de competencia” que publicará la Secretaría de Energía de la Nación donde figurará el valor en el surtidor que debería ofrecer cada provincia. El anuncio lo realizó el secretario del área, Javier Iguacel, y destacó que “el objetivo es evitar abusos”.

Consultado sobre esta novedad, el presidente de la Cámara de Expendedores, José Gianello, dijo que “no tendrá por ahora ninguna incidencia en las estaciones de servicio locales. Se trata de un precio orientativo y a efectos informativos, nada más. No se prevé ningún cambio en las tarifas, ni es una actualización. Simplemente es una lista de precios para que la gente tenga una idea de cuánto debe pagar por el combustible que va a cargar”.

Si bien aclaró que el mercado está desregulado y los precios de las naftas van a seguir ajustados por el valor del petróleo Brent del mercado internacional, “acá tenemos el precio establecido que es el normal: igual al que se paga en Córdoba, un poco menos que en Río Cuarto y hasta dos pesos más que en Mendoza”.

Gianello explicó que “esta decisión del gobierno nacional se tomó porque donde sí hay desfasajes importantes es en algunas ciudades del norte del país y sobre todo en aquellas que son limítrofes con Paraguay, Uruguay y Brasil. Porque en esas zonas hay varias estaciones denominadas de 'bandera blanca', es decir que no pertenecen a ninguna petrolera; y acomodan los precios con otros criterios”.

Entre los lugares que Iguacel destacó que existen “desfasajes”, citó a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires; en cambio señaló que estaban “mejor en el interior del país”. Según anticipó el funcionario “se dará a conocer en los próximos días un extenso listado de precios de referencia para las naftas y el gasoil. Los valores se presentarán por provincia y serán utilizados para evitar abusos de las petroleras y los expendedores sobre los consumidores”. Y explicó que “el criterio oficial será el valor del barril de crudo y el nivel del tipo de cambio del momento”.

Gianello indicó que “el caso de los precios en la Ciudad de Buenos Aires, que en general suelen ser de dos pesos menos que en nuestra zona, no tiene una explicación clara. Se supone que es por el precio del flete o de la energía, que siempre son más baratos allá; pero no sabemos por qué será”. En cambio explicó que “en Mendoza es un poco más barato porque durante el gobierno anterior, la Nación firmó un convenio para que las provincias productoras de petróleo sean beneficiadas con un precio diferenciado”. Aunque enseguida comentó que “no sé hasta cuándo durará si es que esta nueva lista de precios indicativos tiene alguna incidencia en el futuro inmediato”.

Esta nueva medida fue decidida por el gobierno nacional luego de los reclamos que se generaron por los 12 aumentos de precios en los combustibles registrados en lo que va de 2018, lo cual amplió la dispersión de valores entre petroleras y regiones del país.

La nafta súper ya aumentó en lo que va del año un 42,23 por ciento y en el mismo lapso, la inflación trepó 23,5 puntos porcentuales. Y en el caso de la premium (YPF), el incremento fue mayor: 44,08 por ciento lo que provocó que cayeran los promedios de venta este año.

Más corte de biodiésel

La Secretaría de Energía anunció que publicará en breve otra resolución para elevar el corte de biodiésel en su mezcla con el gasoil, que hoy es del 10 por ciento, para llevarla hasta al 25 por ciento. Aunque la medida no será obligatoria y podrá ser tomada o no por las provincias.

"El mínimo obligatorio será del diez por ciento y estamos hablando de llegar al 20 o el 25 en los mismos surtidores que ya existen hoy. Pero será una decisión de cada provincia tomarla según si le conviene o no", señaló el secretario, Javier Iguacel, al participar en la Jornada Nacional del Agro 2018. El funcionario explicó que la idea es que “compitan el precio del combustible fósil con el biodiésel, porque incluso hasta podría mejorar el precio final en el surtidor".

El consumo total en la Argentina de biodiésel es de un millón de toneladas cuando las fábricas tienen capacidad para producir hasta 4,5 millones de toneladas; esto quiere decir que se puede abastecer al mercado local con total tranquilidad.