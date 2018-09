Dos de cada diez controles de alcoholemia dan positivo

Los datos surgen de los casi 1.800 tests que realizó la Policía Caminera entre enero y agosto de este año. El departamento Junín es el que concentró la mayor cantidad de casos.

Según un informe realizado por la Policía Caminera de San Luis, dos de cada diez controles de alcoholemia que se hacen en la provincia arrojan un resultado positivo. Los datos corresponden al período comprendido entre enero y agosto de este año. De 1.789 análisis, 1.410 (78,87%) no dieron valores prohibidos de alcohol en sangre, aunque 378 (21,12%) resultaron positivos. El Departamento Junín fue el que más transgresiones tuvo con 259, mientras que San Martín solo contabilizó siete exámenes con valores superiores a los permitidos.

El director de la Policía Caminera, comisario mayor José Nievas, dijo que con el "alcotest" se puede saber cuánto alcohol bebió una persona. Además destacó que el instrumento está homologado por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología) y que cada tres meses se manda a calibrar para que la medición y la fecha sean correctas.

Explicó que para efectuar el examen, se le pide a la persona que sople de manera constante durante diez segundos hasta que el aparato emite un pitido. Seguidamente, se esperan dos segundos hasta obtener la lectura final.

Nievas manifestó que se considera "conducción riesgosa" cuando el valor registrado se encuentra entre 0,5 a 1 gramo de alcohol por litro de sangre. Además expresó que el costo de las infracciones se rige por el valor del litro de nafta. "La ley establece que la multa debe estar valuada de acuerdo a la variedad de mayor octanaje en la estación de servicio más próxima a la Unidad de Juzgamiento", detalló, aunque precisó que debido a la suba del dólar y el consecuente desfasaje en los costos, se trabaja con una resolución que establece una unidad fija de 18 pesos.

El titular de la Policía Caminera manifestó que una multa leve va desde 50 a 100 unidades fijas, una grave de 300 a 1.000 y una muy grave de 1.000 a 5.000. Además especificó que una vez que la Policía labra la infracción, queda a disposición del juez precisar el valor final de la multa. "Hace mucho un hombre iba en contramano por la autopista, cerca de Villa Mercedes y Justo Daract. Nosotros le aplicamos la pena máxima para este tipo de infracciones, que eran 5 mil unidades. La multa fue de 180 mil pesos, pero decidieron cobrarle mucho menos", enfatizó.

El informe detallado por la Policía Caminera refleja que el Departamento Junín es el que más tests positivos registra. La razón: la significativa actividad nocturna que exhibe esa zona de la provincia. "En ese lugar se trabaja bastante los fines de semana, porque los jóvenes de Concarán y Santa Rosa del Conlara se dirigen a los boliches de la villa turística de Merlo", señaló y advirtió que cuando el conductor se niega a realizar el examen, el test se considera positivo.

Además destacó que las edades de los infractores varían según el sector en el que se hacen los controles. "Si se realizan en la ruta por lo general son personas que superan los treinta años. Si es, por ejemplo, en la zona de los boliches de Villa Mercedes, que están fuera de la ciudad, por lo general los que incumplen la ley tienen entre dieciocho y treinta años", distinguió.

Nievas resaltó que a pesar de las cifras, perciben que en las últimas semanas hubo un cambio de conciencia en los conductores. "Hace un mes que hacemos controles diarios sobre la autopista después del mediodía, y solo uno dio positivo con 0,19 gramos. No llega al 0,50 que es lo que no está permitido". Sin embargo, aclaró que si hubiera sido un conductor profesional, que le tiene que dar cero, se le habría retenido la licencia y secuestrado su medio de transporte.

"Tomando un solo vaso de cerveza ya da positivo. La semana pasada un hombre fue interceptado por la Policía en la Autopista de las Serranías Puntanas. Cuando fueron a identificarlo, los efectivos percibieron un fuerte olor etílico por lo que solicitaron un test de alcoholemia. Arrojó un resultado positivo de 3,45 gramos de alcohol en sangre, siete veces más por encima de lo permitido. La multa fue de 54 mil pesos", comentó y destacó que el conductor había tomado más de la mitad de una botella de whisky.