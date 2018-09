Un concurso bajo la mirada del sabio

Al escritor Jorge Sallenave le sobraba tiempo. Sus manos apacibles esperan por algo nuevo mientras escribe frases, párrafos o versos que en algún momento llegarán a ser libros. Pero también confesó que le faltaban ganas. Ganas de sentarse a leer, corregir, indagar o buscar su rol de jurado que se escondió hace años y no lograba salir a la luz. Pero lo hizo. Gracias al escritor Pedro Bazán, jefe de San Luis Libro y la periodista Paola Duhalde, coordinadora del concurso, se entusiasmó para participar como jurado en el segundo certamen literario de Los Libros de Charlie y junto a sus compañeros volverá a compartir con ellos la difícil tarea de elegir a los escritores ganadores.

"Con el paso del tiempo uno se agota de tanto leer y evaluar. Pero cuando me propusieron el trabajo, y me enteré que lo compartiría con dos personas excepcionales, me entusiasmé", expresó Jorge y comentó que empezará a leer los trabajos a partir de mañana.

En base a las elecciones de los relatos, el escritor aseguró que no tiene un criterio específico para elegir a los ganadores pero sí será justo y responsable. "Lo que pido es que lo que cuenten en sus textos tenga una razón para decirlo y que lo haga bien. Será una tarea ardua, es impresionante la cantidad de escritores que participaron y ese punto a favor va para El Diario porque habla de una trayectoria que pesa", agregó.

El jurado se reunió y contó 536 relatos que serán repartidos entre los tres. "Por mi parte no quiero cometer injusticias, claramente algunas obras quedarán afuera pero como es una competencia lo importante será elegir a los mejores. El tiempo me sobra como también la vagancia, pero siento que es el momento de adoptar una posición candente y dar lo mejor de mí para seleccionar las futuras publicaciones", confesó Jorge.

Más allá de su participación en el certamen literario Sallenave sigue con la escritura. Hace pocas semanas sacó el cuento "Bruno", el primer libro de una colección repleta de realismo y ciencia ficción.

"Bruno es un ideal de juventud. Traté de evitar nombres, le puse fantasía pero fue una persona que existió en mi vida aunque no diré quién fue. Era alguien excepcional, muy buen artista y creador de pinturas maravillosas", expresó el escritor, autor de obras como "El club de las acacias" o "La quinta" reeditada el año pasado después de treinta años.

Otro proyecto que viene en camino es una novela en la que se vio reflejado, pero a la vez sintió que era un completo desconocido.

"Es una novela agradable y atrapante que espero publicar en los próximos meses. Me desconozco por el tipo de tema que toqué pero a la vez sentí que fue solvente. No es muy larga pero sentí que logré manejar los tiempos y los personajes se crearon solos a través de la escritura", adelantó.

Tanto para el certamen como para "Bruno" y su novela misteriosa, Sallenave expresó que en todos sus proyectos lo importante es la abundancia de fe. "Si el hombre no tiene fe difícil que cumpla sus expectativas", concluyó.