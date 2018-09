En San Luis continúa el boom para instalar equipos de GNC

Cargar nafta hoy es una auténtica sesión de tortura para el bolsillo, por esta razón muchos de los automovilistas se ven empujados a elegir el Gas Natural Comprimido (GNC). En dos de los cuatro talleres de la capital que lo colocan afirmaron que en los últimos tres meses las instalaciones de equipo crecieron más de un 30 por ciento. Además aseguraron que lo empezaron a sentir tras los aumentos en el precio del combustible y la escapada del dólar.

Jorge Tamagnone, dueño de "El Cordobés", señaló que la brecha que existe entre el precio de la nafta y el GNC ha hecho que los consumidores busquen otra manera de ahorrar. Además resaltó que el litro de nafta premium supera los $40 y el metro cúbico de gas está en $17. "Con un metro cúbico hacés los mismos kilómetros que si usas nafta. Ahí está la diferencia", acentuó.

Asimismo comentó que en los últimos tres meses las instalaciones en su comercio crecieron un 40 por ciento, y que debido a la gran demanda se ven obligados a dar turnos con 25 días de espera. "Antes solo teníamos diez días de retraso, hoy la gente quiere instalarlo lo más rápido que se pueda porque sabe que el precio con el correr de los días puede cambiar", enfatizó.

Tamagnone manifestó que otras de las ventajas de tener GNC es que el equipo se puede reutilizar. "Los autos que coloquen los de quinta generación saben que si en algún momento desean cambiar de vehículo lo van a poder reinstalar, de esta manera seguirán ahorrando, ya que tiene 65 litros y se pueden hacer alrededor de 200 kilómetros", precisó y agregó que antes de la disparada del dólar costaba 29 mil pesos y hoy está en 40 mil pesos. También indicó que uno de cuarta generación sale entre 2 mil y 3 mil pesos menos que los de quinta.

Igualmente detalló que posiblemente con el correr del tiempo los valores sigan modificándose porque no han llegado a su tope. "Estamos trabajando al día. Hoy las fábricas tienen stock limitado y con cancelación anticipada, antes había más formas de pago con cheques, tarjeta, teníamos más opciones, hoy nada está asegurado", comentó el dueño de "El Cordobés".

Además se mostró sorprendido al ver que los clientes que antes tenían equipos de GNC y los habían dejado de usar, hoy vuelven a ponerlos en condiciones.

El gas siempre sedujo por su menor costo. Sin embargo, el rumor que podía ocasionarle problemas al motor hacía dudar a varios conductores al momento de la compra. En los locales que lo colocan dijeron que este temor no tiene fundamento con la tecnología que tienen los equipos actuales y aseguraron que son cada vez más los autos de alta gama que pasan a este combustible.

El dueño de "Nico Gas", Rodrigo Marcos, resaltó que las conversiones entre junio, julio y agosto se incrementaron cerca del 30 por ciento, además precisó que hoy el mercado de este tipo de combustible sigue creciendo debido a que cada vez hay más estaciones de servicio que lo ofrecen.

"La gente a nafta ya no puede andar. Pone un equipo o no usa más el auto. Tampoco pueden invertir porque tienen las tarjetas al rojo vivo", precisó Marcos y agregó que tienen más consultas, pero que muchas no se terminan de concretar por la falta de poder adquisitivo.

El dueño de "Nico Gas", remarcó que tratan de acompañar la suba de los precios para que no impacte en el bolsillo del cliente. "Los aumentos reales han sido más del 25 por ciento, pero si lo hacemos de golpe no vendemos más", resaltó. "Suben los combustibles y afectan toda la economía de la familia. Hay que tratar de aguantar, hace 20 años que estamos en el mercado y la situación no es muy distinta a la de ahora", enfatizó.