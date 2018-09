En un barrio del norte las calles recordarán a poetas y artistas

El 16 de noviembre de 2016 fue aprobada por el Concejo Deliberante de San Luis una propuesta de los alumnos de la escuela "Progreso y Sueños" para renombrar al barrio 500 Viviendas Norte como Antonio Esteban Agüero, en honor al gran poeta que dio la provincia. Sin embargo si uno camina hoy por las calles del vecindario en el norte de la ciudad, pasando el Aeropuerto, se encontrará con que los carteles nuevos, que aún no tienen sus calles especificadas, exhiben el nombre 500 Viviendas Norte. Un grupo de habitantes de la vecindad logró, la semana pasada, pasar un proyecto en el Legislativo municipal para que las calles tengan nombres de artistas puntanos.

"Han sido seis años sin nombrar las calles. Nos ubicamos por licitación, que son cinco, en las boletas vienen así. En la comisión vecinal iban a nombrarlo, pero no estoy informada", dijo María, una vecina del lugar. "Ni idea. Sé que pasaron, preguntaron hace tres semanas y me dieron opciones de nombres. Pero si me preguntás cuáles fueron no me acuerdo", dijo Paola, quien atiende un quiosco. "Ahora con el Whatsapp enviás la ubicación por celular", dio como la solución que encuentran los vecinos para ubicarse. "Hay tantos nombres, primero era Progreso y Sueños, antes las manzanas eran por licitación, luego letras y ahora por números. Te molesta cuando hacés el documento, porque te preguntan donde vivís y antes se llamaba de una forma y ahora de otra. No sabés qué poner", apuntó.

El proyecto propuso a 22 artistas para las 17 calles y la avenida principal. Polo Godoy Rojo, Miguel Bustos, Jorge Horacio Torres, Deolindo Garro, Los Hermanos Morales, Domingo "Mingo" Flores, Daniel "El Tenor" Fernández, Pedro Juan Catalfamo, Ricardo Domínguez "El Cascarudo" Arancibia, Pedro Palacio "El Bisleño", Antonio Lucero, Beba Di Genaro, Justino Warnes y Juan Roberto "Quirquincho" Quiroga fueron algunos de los nombres propuestos y aprobados. "Nos quedó en el tintero Juanón Lucero, que va a tener su nombre en el 500 Viviendas Sur", detalló. También se dejó afuera a Julio Becerra, periodista y difusor de la música puntana. Al haber fallecido en enero de 2017, no cumplió con el tiempo estipulado por la carta orgánica de que pasen tres años desde el fallecimiento para permitir nombramientos.

La vecina Mariel Garay fue una de las impulsoras del proyecto, junto a María Teresa Carreras de Migliozzi, escritora e hija de Emérito Carreras, otro de los homenajeados. "Son inmortales por escribir, por impartir cultura", detalló Garay, quien contó que durante dos semanas juntó 250 firmas en el barrio a favor de la propuesta.

Solo el tiempo dirá si los vecinos se acostumbran a los cantantes y poetas en las esquinas, o si siguen como múltiples barrios de la ciudad, bajo la consigna de manzanas, casas y en este caso, hasta licitaciones de obra.