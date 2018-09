Idas y vueltas por Roca, Alfonsín y los cuadernos K

El 14 de junio de este año aprobaron una ordenanza para que el tramo de la ruta 3 que va desde la plaza Los Halcones hasta los nuevos barrios del sur, Mirador del Portezuelo y Serranías Puntanas, se llame Raúl Alfonsín. La enmienda no fue vetada por el intendente Enrique Ponce, por lo que ya está en vigencia. "Lo que si falta es un acto fundacional para que todos los vecinos lo sepan", apuntó Celeste Aparicio, concejal de Avanzar y Cambiemos.

Una de las máximas figuras del radicalismo fue motivo de debate en el Concejo por su representación en otras calles de la ciudad. Cuando se aprobó el cambio de nombre de la avenida Julio A. Roca a Juan Gilberto Funes, el 9 de setiembre de 2016, Francisco "Pancho" Guiñazú, concejal de la UCR, se abstuvo, ya que consideraba que aunque el reconocimiento al "Búfalo" era válido, prefería que la arteria tuviera el nombre de Alfonsín. Hasta ese entonces, el nombre del ex primer mandatario se mantenía en el sector este de la avenida, una de las más importantes de la ciudad. Dos años después, por propuesta del concejal Juan Domingo Cabrera, se optó por nombrar el acceso principal a los barrios del sur con el nombre del político.

Julio Argentino Roca, presidente argentino que lideró la "Campaña del Desierto", no solo fue relegado públicamente en la ciudad de San Luis. A nivel provincial, un proyecto con media sanción en Senadores, busca cambiar la denominación de un paraje con el nombre del militar a "Los Manantiales".

La polémica de los "cuadernos" que devela una supuesta trama de corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista, provocó que el Municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires, retirará un busto de una plaza. Y renovó el pedido por parte de legisladores de Cambiemos de quitarle el nombre al Centro Cultural del Bicentenario, inaugurado en 2015. Sin embargo, ninguno de los concejales consultados por El Diario para este informe indicó de algún proyecto para cambiar el nombre del político santacruceño que lleva uno de los nuevos barrios del sur de la ciudad de San Luis. "No lo hemos hablado y más allá del símbolo que pueda ser, nos interesa darle nombre a lo que no lo tiene, que empezar a quitar otros", apuntó Aparicio. "Sobre Roca hay documentación que dice que fue un genocida. Con los Kirchner, hay mucho ruido y pocas nueces", dijo Juan Domingo Cabrera, del Frente Unidad Justicialista. "Fue un presidente constitucional argentino y está el reconocimiento de su nombre en las calles. Todo lo demás puede ser discutible o no", apuntó Federico Cacace, de San Luis Somos Todos.