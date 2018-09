Un hombre investigado por abuso se abstuvo de declarar

Patricia había esperado más de dos años para ver llegar al juzgado a Cristian Javier Macagno, el hombre al que denunció en marzo de 2016 por haber abusado de su hijo de 6 años. Ayer, cuando lo vio acercarse por el pasillo de tribunales, rompió en llanto y empezó a decirle “violador, violador”, y a pedir que lo metan preso. Su reacción hizo retroceder al presunto abusador, que iba acompañado por dos familiares y, en vez de entrar donde lo esperaban para la audiencia de indagatoria, se retiró.

Eso motivó que la audiencia se retrasara, pero al final se concretó: Macagno se abstuvo de declarar, por indicación de su abogado, Cándido Assat. El juez de instrucción Penal 2 de San Luis, Ariel Parrillis, le hizo saber al sospechoso que lo imputa por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Según la denuncia de la madre del nene, el abuso habría ocurrido a principios de 2016. La familia de la víctima le alquilaba una casa a Macagno, que vivía en una cabaña cercana. Y que, según la denuncia, habría aprovechado la frecuencia de trato con el nene para someterlo sexualmente.

Desde que hizo la denuncia, Patricia recibe el asesoramiento de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos, que le brindó el asesoramiento legal del abogado Mario Zavala, quien la representa en la investigación judicial y ayer la acompañó a la audiencia.

“Esta persona jamás fue detenida, se daba el lujo de pasar, amenazar y burlarse de cada uno de nosotros, de mi hijo violado, porque así lo decían él y sus familiares”, aseguró Patricia ante la prensa, minutos antes de la indagatoria.

La mamá del nene lloraba mientras hablaba: “Vengo a pedir justicia por mi hijo, y por esa gente que se me ha acercado y me ha dicho que tiene miedo de hablar y que mi hijo no es el único”. Se refería a que, según testimonios que ha recibido, el hombre investigado habría atacado a otros chicos.

Hasta ahora, la única denuncia concreta y formal contra Macagno es la que hizo Patricia, le confirmaron ayer a El Diario la jefa del Programa Control y Seguimiento de los Casos, de la Secretaría de la Mujer, Grisel Polachi, y el juez Parrillis.

“No es justo, no puede venir esta gente a dañar a nuestros hijos, por eso pido que se haga justicia”, dijo la denunciante.

Aseguró haber sido amenazada por familiares del sospechoso y se quejó de que “la Policía de Potrero no hizo nada porque esta gente tuvo el tupé de ir a amenazar en la comisaría”.

Polachi dijo que además de brindarle el patrocinio letrado de Zavala y contención psicológica para el grupo familiar, la Secretaría #NiUnaMenos asistió a la familia en el aspecto económico, para que pudiera mudarse de la casa que le alquilaba al acusado.

“La Secretaría de la Mujer no solo me ha brindado un abogado, sino contención psicológica para mi hijo, porque ha estado muy mal, y sigue estando mal”, dijo Patricia, sin dejar de llorar.

“La acompañamos en este largo proceso y hoy se logró el llamado a indagatoria”, agregó la funcionaria.

Patricia contó que la entrevista psicológica que le hicieron al nene en la Cámara Gesell de tribunales demostró que lo que contó sobre el abuso era verdad.