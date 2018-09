Un respiro para el dólar: retrocedió un peso y cerró a $38,97

El billete verde retrocedió $1,15 y cerró a $38,97. En una jornada volátil con un incremento en la oferta de divisas y sin intervención del Banco Central.

Con una reaparición de la oferta privada el dólar perforó los $39 y se desplomó un 2,8%. Este jueves finalizó a $37,25 para la punta compradora y a $38,97 para la vendedora.

Lo que distendió el mercado e hizo que bajara la divisa fue el ingreso de fondos externos por unos U$S 950 millones para participar en la licitación de Lebacs. Christian Buteler, analista financiero, afirmó que lo que lo está haciendo bajar la divisa es la oferta privada.

"No hay intervención del Banco Central. Por otra parte, no es lo mismo seguir dolarizándote a $ 40 que hacerlo a $ 17. No hay pesos en la calle, las tasas están por las nueves. El acuerdo con el FMI que según rumores estaría pronto a salir y vendría con un extra de desembolsos de dólares podría ser utilizado para calmar al mercado", analizó Buteler.

El día anterior, el dólar había retrocedido a $40,12 en una jornada en la cual vendió US$ 195 millones para equilibrar la demanda de divisas.

