Entregaron casi 5 mil foldscopes en escuelas de todos los parajes

Con la premisa que dicta "de la periferia al centro", el gobierno provincial finalizó la primera entrega de foldscopes (microscopios de papel) en todos los parajes de la Provincia. En total entregaron 4.821 dispositivos, repartidos en 213 escuelas que visitaron. Además aprovecharon para continuar con el plan de distribución de tablets, y arreglaron o cambiaron las notebooks (conocidas como "classmate"), en caso de que hiciera falta. Informaron que a partir del mes que viene continuarán con Científicos 3.0 en el resto de las localidades de San Luis.

"Todo el cronograma que armamos incluía a todos los parajes de San Luis y lo finalizamos la semana pasada. No nos quedó ningún lugar sin visitar, aunque puede que nos haya quedado pendiente alguna escuela digital, porque nosotros íbamos a la mañana o a la tarde y tal vez no los encontramos. Pero nos pidieron que volvamos y lo vamos a hacer", aseguró Natalia Pina, la jefe del Programa Generación Net, y luego agregó: "El balance que hacemos es súper positivo porque hemos entregado un montón de foldscopes y recabamos un mucha información. Pudimos saber todo lo que a ellos les hace falta, conocimos los problemas de conectividad que tenían y se los subsanamos. Es gente muy agradecida, y es algo que notamos sobre todo en los pueblos".

El equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología recorrió durante un mes todos los parajes provinciales, para acercarles la ciencia a través de los novedosos microscopios de papel. Se les entregó un kit a cada docente y alumno, con el objetivo de que sea una herramienta de implementación en las clases. También se les dio clases sobre cómo montar las piezas del foldscope, y sobre el modo de uso y sus beneficios.

Indicaron que la primera reacción que percibieron fue de mucho asombro, primero por la visita del equipo gubernamental, y luego por el dispositivo tecnológico que les traían. Ya superado ese momento, "los chicos se engancharon muy rápidamente y se ponían a buscar muestras por ejemplo. Para los docentes es fantástico también porque tienen una herramienta más a la hora de hacer las clases con los chicos, les resulta mucho más práctico enseñar ciencia porque ahora la pueden ver desde otro lado. Todos quedaron muy contentos y de hecho nos lo piden en escuelas de toda la provincia", afirmó Pina.

En general, los alumnos se llevaron los microscopios a la casa, donde pueden realizar experimentos caseros, además de llevarlos a la escuela. Afirmaron que hubo un establecimiento educativo que implementó el dispositivo para usar únicamente en clase, por lo que los microscopios se quedaron en las aulas. Sin obligación de ninguna metodología, cada uno podía emplearlos como quisiera, según aseguraron en el ministerio.

La funcionaria destacó el haber arrancando por estas pequeñas localidades muy alejadas de las grandes ciudades: "Es sumamente necesario visitar los parajes para conocer su realidad. Ellos lo toman muy bien, es un día que no se olvidan. El hecho de que uno empiece una política de Estado en los parajes, los hace sentir importantes que se los tiene en cuenta. Para nosotros es muy bueno también, porque sabemos cómo viven y qué les hace falta".

Sin embargo, estas visitas no solo sirvieron para llevar Científicos 3.0, porque se entregaron 631 tablets a alumnos de primer grado y a los de segundo que no habían recibido el dispositivo el año anterior, y a docentes que no los tenían hasta ahora. También se hicieron cargo de las notebooks "classmate", ya afectadas por el uso y el paso de los años. Se arreglaron 273 y se cambiaron 145.

Esta política de Estado no será únicamente para los habitantes de los parajes, sino que se extenderá a todas las localidades de la provincia, donde comenzarán a ir a partir de octubre. "Todavía no tenemos oficializado el cronograma de entregas, pero creemos que en un mes más entregaremos todos los dispositivos", señaló Pina. En el ministerio también están terminando de definir con qué modalidad harán la distribución de los foldscopes, y no descartaron la posibilidad de cambiarla, debido a la masividad de alumnos que tienen las escuelas de ciudades más grandes.