Tras un año de demora, liberaron fondos para criadores caprinos

Después de un largo año de espera con las ilusiones bajas, que incluyeron intensas gestiones del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción ante las autoridades nacionales, finalmente 46 familias criadoras de cabras de Las Chacras consiguieron hacerse del dinero que habían solicitado, a través de un proyecto productivo, para mejorar sus instalaciones y sumar infraestructura.

Se trata de un aporte no reintegrable de $741.892 obtenido a través de la Ley Caprina, que había quedado postergado por problemas administrativos relacionados con la cuenta bancaria de destino. Había sido aprobado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) el 26 de julio de 2017, pero el tiempo comenzó a transcurrir y con él, la preocupación de los productores creció, ya que no podían hacerse con el dinero. En total son 151 los pobladores beneficiados en una región que ha perdido habitantes en los últimos años, aunque el trabajo de campo del gobierno provincial revirtió en parte esa tendencia con sus programas de fomento al arraigo.

El proyecto presentado por la “Asociación de Pequeños Productores y Vecinos Productores Caprineros de Las Chacras” incluye mejoras en las instalaciones de cada uno de los productores y una cámara de frío comunitaria, que permitirá mejorar la comercialización de los cabritos obtenidos, ya que a partir de la conservación de la carne podrán elegir libremente el momento de vender, evaluando primero los precios del mercado y la disponibilidad, sin la presión de que la producción se les eche a perder, lo que en tiempos pasados los obligó a resignar ingresos.

Además de la cámara de frío, con el dinero pretenden comprar (hasta donde alcance ya que la inflación hizo mella en el valor efectivo del importe total) chapas acanaladas, hierros, tornillos auto perforantes, rollos de tejido romboidal, bolsas de cemento y barras de hierro de distintos tamaños.

Finalmente el aporte prometido se consiguió gracias a la gestión del Ministerio del Campo, que preside la UEP a través del Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural. Y al apoyo de la Municipalidad de las Chacras, que colaboró con las formalidades administrativas para su obtención.

“Este proyecto había quedado afuera el año pasado por problemas administrativos, pero durante la Comisión Asesora Técnica (CAT) que se realizó en Buenos Aires a principios de año se decidió por intervención de las provincias que los escasos fondos con que cuenta la Ley Caprina para 2018 (10 millones de pesos para todo el país) se destinaran a cumplimentar con los proyectos no ejecutados el año pasado” comentó Juan Manuel Celi Preti, el titular de la UEP en representación del Ministerio del Campo.

“Fue así que para San Luis los fondos se destinaron a dos proyectos, uno presentado por la Asociación de Productores de Donovan, que recibió su aporte en mayo de este año, y el otro es el de la Asociación de Las Chacras, que acaba de recibirlo. Estos atrasos del gobierno nacional en la acreditación de los fondos llevan a un desfasaje entre lo presupuestado en el proyecto y los valores actuales, por lo que la intervención de organismos como el Ministerio del Campo son cruciales para poder concretarlos”, completó el funcionario.

Los parajes involucrados en el proyecto son Mesilla del Cura, Divisadero, Pantanillo, Palos Cortados, Las Chacras Centro, Alto del Molle, Laguna Larga y La Totora, todos ubicados en las alturas serranas del Departamento San Martín, que es el que más caprinos posee en la provincia. La mayoría de los productores afectados al proyecto cuentan con menos de 40 cabras y viven en una zona montañosa, con desniveles que van de los 800 a los 1.500 metros, un territorio rocoso fusionado con pequeños valles fértiles cultivables, pero donde los inviernos son muy crudos y la asistencia del gobierno provincial es una de las claves de su subsistencia. En los últimos años, el Estado los apoyó con planes sanitarios para reponer animales enfermos, sangrados en busca de detectar enfermedades reproductivas, kits del Plan de Fomento Productivo Rural, asistencia técnica a través de capacitaciones e invitaciones para que puedan participar de la Feria de Pequeños Productores sin costo alguno.

La Asociación existe desde hace casi 10 años y empezó aglutinando a los criadores de 4 parajes que estaban preocupados por la salud, específicamente en la lucha contra la vinchuca. Luego fueron sumando productores y objetivos, ya no solo sanitarios, sino también relacionados con la actividad económica, que históricamente fue la cría caprina. Así agregaron logros como la compra anual comunitaria de maíz embolsado para los socios, microcréditos para 70 familias con el ciento por ciento de recupero que se fueron renovando durante tres años y la contratación de una profesional que los ayudó a concretar el proyecto que finalmente presentaron por la Ley Caprina y que ahora les permitirá, un año después de lo prometido por la Nación y con la consiguiente devaluación que parece imparable, disponer del dinero para mejorar su calidad de vida.

Meta turística y productiva

"El proyecto tiene dos metas, posicionar a la región como destino turístico y apoyar a la producción local, que siempre tuvo como fortaleza a las cabras y hoy está un poco caída", dice Ignacio Salazar, el intendente de Las Chacras y cabeza visible de la asociación de productores caprinos beneficiados con el aporte. El jefe comunal dice que es importante "bajar al corral, mejorar la infraestructura, lograr asistencia veterinaria y buena genética, algo en lo que nos ayudó mucho el Ministerio del Campo cuando hizo entrega a los productores animales del módulo de Sol Puntano".