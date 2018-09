Empieza campaña de vacunación contra la rubéola y el sarampión

Este lunes comienza la campaña contra el sarampión y la rubéola. Las dosis estarán disponibles en todos los hospitales y Centros de Salud (CAPS) de la Provincia. Así lo aseguro Rodrigo Verdugo, jefe del Programa de Epidemiología, quien explicó que está destinada a todos los niños entre 13 meses a 4 años, que deberán recibir una dosis adicional de la vacuna triple viral.



Según Verdugo, se aplicará de forma gratuita en los más de 100 vacunatorios de San Luis y no necesita orden médica. Además destacó que se dará hasta el 30 de noviembre. "Es una dosis adicional fuera del calendario. No importa si el niño ya se la puso a los 12 meses, de todas maneras la recibe igual, como así también al cumplir los cinco años", manifestó.

Asimismo resaltó que se trata de una campaña a nivel nacional debido al aumento de los casos mundiales de sarampión. "Argentina desde el 2010 estaba libre de esta enfermedad, pero se han presentado casos importados", señaló el jefe de la cartera, quien destacó que la reintroducción de los virus puede ocurrir a través de viajeros que visiten zonas afectadas. "En Europa hubo un brote. Si las personas regresan al país con la enfermedad y todos están vacunados no hay contagio", indicó.



Verdugo manifestó que esta campaña es para alcanzar a los niños "susceptibles", que son aquellos que no han recibido la dosis oportunamente, o que fueron vacunados, pero no desarrollaron anticuerpos por distintas causas.



El funcionario destacó que por eso se realiza cada cuatro años para lograr la eliminación de la dolencia. El sarampión es una enfermedad eruptiva febril que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en niños menores de cinco años o desnutridos, en los que puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía, enfermedades del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, y enfermedades tardías con complicaciones crónicas.



La rubéola puede presentarse en adultos y niños. Cuando una mujer embarazada susceptible se expone al virus puede llevar a muerte fetal y neonatal y al Síndrome de Rubeola congénita, con graves malformaciones en el recién nacido que producen sordera, ceguera y cardiopatías congénitas.



La triple viral también brinda protección contra las paperas, que se caracteriza por inflamación de las glándulas parótidas. Puede producir complicaciones como orquitis (inflamación testicular), pancreatitis, encefalitis, entre otras.

Poblaciones en riesgo



Los pequeños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de contagiarse de sarampión y sufrir sus complicaciones, entre ellas la muerte. Las mujeres embarazadas sin vacunar también constituyen un importante grupo de riesgo. Sin embargo, puede infectarse cualquier persona que no esté inmunizada (es decir, que no haya sido vacunada y no haya sufrido la enfermedad). El sarampión sigue siendo frecuente en muchos países en desarrollo, sobre todo en algunas zonas de África y Asia. La abrumadora mayoría de las muertes se registran en países con bajos ingresos per cápita e infraestructura sanitaria deficiente.