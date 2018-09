Más de 97.500 alumnos reciben desde hoy sus estampillas

Es por haber aprobado el ciclo lectivo 2017. En Educación subrayaron que las piezas entregadas en años anteriores conservan su valor.

A partir de hoy los 97.531 alumnos de primaria y secundaria de toda la provincia recibirán las estampillas escolares a través de sus casillas de correo electrónico. Este es el octavo año que el Gobierno de la Provincia hace entrega de las mismas como premio a la finalización de los estudios y como novedad el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a la Autopista de la Información participarán de la distribución que corresponden al año cursado y aprobado por cada uno de los estudiantes. Es decir que las que reciban hoy corresponden al ciclo lectivo 2017.

Andrea Lucero Gitto, jefa del Subprograma Políticas Estudiantiles, confirmó que “ahora se realizará de una manera diferente, ya que será a través de correos electrónicos que cada estudiante tiene asignado y desde el Portal Puntano (www.puntano.gob.ar). Todos los alumnos tienen determinada una cuenta de e-mail que pueden corroborar en el sitio http://cuentas.sanluis.edu.ar, solo deben ingresar el número de su DNI y enseguida recibirán el usuario y contraseña para poder acceder al correo”.

La funcionaria explicó que “como nosotros tenemos la matrícula de todas las escuelas, a cada alumno le asignamos un e-mail y a esa dirección le enviamos la información de que tienen asignadas las estampillas que les corresponden por haber aprobado el año anterior. No es necesario que la pidan porque nosotros tenemos actualizadas las bases de datos”. Y aclaró que “todos los cupones que recibieron durante los años anteriores deben conservarlos porque mantienen su valor, la única deferencia es que a partir de ahora se sumarán estas en formato digital”.

También recordó que los valores continúan iguales: 50 dólares por cada grado aprobado en el primario y de 100 por cada uno de los seis años del secundario. “El valor total que cada alumno tendrá cuando llegue al último año sin deber ninguna materia sigue siendo de 1.200 dólares como en las instancias anteriores”, dijo y agregó que la estampilla del último año tiene el valor necesario para completar esa cantidad de ahorro en moneda extranjera.

Según comentó Lucero Gitto, “el objetivo de este cambio fue incentivar el uso de las nuevas tecnologías, porque todos los chicos ya acceden a un teléfono celular, una tablet o una notebook, además de fomentar el cuidado del medio ambiente. Porque recordemos que la provincia de San Luis tiene como política de Estado el Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente que es un compromiso asumido con las nuevas generaciones”.

Para esta nueva edición se diseñaron nuevas ilustraciones de estampillas: una que protagonizan los personajes de la revista que edita el Ministerio de Educación, “Juana y Pascual”, que corresponde a los que hayan aprobado el 6º año de primaria y otra de “Derechos”, correspondiente a los que este año cumplan con el 6º año del secundario.

Respecto del canje, recordó que el pago estará disponible desde el miércoles 10 de octubre y la forma será igual a como se realizó en años anteriores: “Todos los alumnos que no adeuden materias pueden ir a cualquier sucursal del banco Supervielle presentando el DNI. El trámite debe hacerlo el alumno, si es mayor de 18 años de lo contrario deberá ser acompañado por su tutor”. En caso de tener pendiente algún examen, luego de aprobarlo y que la escuela lo informe, estarán en condiciones de acceder al beneficio y por supuesto no son transferibles a ninguna otra persona.

Ante cualquier duda o reclamo la jefa del Subprograma recordó que los interesados pueden comunicarse al teléfono de la Autopista (0266) 4452000, interno 3059, de 8 a 17, o por correo electrónico escuelaycomunidadsanluis@gmail.com.