Un grupo de docentes retoma las clases en la Escuela Normal Mixta

Por la grave situación educativa que pasa el país, un grupo de docentes solicitó a la rectora de la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles” retomar las actividades. Será a partir del martes 4 de setiembre.

Once profesores decidieron continuar los cursos, que se sumarán a otros dos que ya estaban en las aulas. Las clases que vuelven son: Matemática para 2º D, 3º B y 4º A, C y D; Álgebra (6º B1 y B2); Francés; Ciencias de la Vida y la Tierra (3º A, B, C y D); Ciencias Biológicas (4º D); Biología (5º C1 y C2); Biología I (5º B2); Biología II (6º B2); Inglés (de 1º a 6º); e Inglés Nivel 2 (1º), Nivel 2 (3º), Nivel 1 Walkers (4º) y Nivel 3 (6º).

La Rectoría confirmó además que volverán las clases de Sociología (5º C1, C2 y D), Psicología (5º B2), Lógica (5º B1), Antropología Social y Cultural (6º C1 y C2), Introducción al Conocimiento Científico (6º C1), Geografía (2º A, B, C y D; 3º A, B y D; y 5º C1 y D) e Historia (2º C y D; y 3º B y C). Por último, el listado de materias se completa con Tecnología de Gestión (4º A), Economía Política (5º C1 y C2), Introducción al Derecho y Contabilidad (5º D) y Contabilidad, Finanzas y Administración (6º D).

“El viernes pasado realizamos una reunión y los educadores analizaron si preocupación, porque esto también los afecta. Me pidieron que hoy, lunes, convoque a todos los docentes y este fue el resultado de eso”, explicó la rectora de la entidad educativa, Alejandra Quinteros.

“Los profesores están muy preocupados por la situación, la falta de diálogo, el pobre ofrecimiento del gobierno nacional y la negativa de los gremios en rechazar esas propuestas. En el medio, están los docentes”, transmitió Quinteros sobre lo que pesa en los educadores.

Los instructores están separados en tres bloques: los que quieren dar clases, los que seguirán el paro pero con presencia en las aulas y los que no dictarán clases y tampoco irán a la escuela.

“Estamos ante una situación compleja. Todos somos trabajadores y no tenemos que ponernos unos contra otros. Hace 32 años que estoy en la escuela y nunca vivimos algo tan grave como esto”, sentenció.

Sin inscripciones

La Escuela Normal comunicó que suspendió las inscripciones de aspirantes hasta nuevo aviso. Afecta a quienes quieren ingresar a la Primera Sección de Nivel Inicial y 1º grado de Nivel Primario para el ciclo lectivo de 2019, que estaban previstas entre el 4 y el 26 de setiembre. Es por la falta de personal administrativo para esa tarea.