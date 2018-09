Habla la joven que denunció a dos docentes por abuso

Ornella le contó a El Diario que hizo la presentación judicial no por ella, sino para que otras chicas no sufran ataques sexuales.

“Lo hice no por mí, lo hice por miedo a que le pasara a alguien más”, dijo Ornella, una chica de 21 años que en junio de este año decidió denunciar a sus tíos Jorge y Patricio Desprez por abuso sexual. El primero se desempeñaba como profesor de educación física en el Centro Educativo Nº 2 “Paula Domínguez de Bazán”, y el otro, como preceptor en el Colegio Nº 1 “Juan Crisóstomo Lafinur”.

A raíz de que la joven llevó una copia de su denuncia a ambas escuelas el lunes, el Ministerio de Educación decidió separarlos de sus cargos.

Ese día, reunidas en una asamblea con padres, los directivos, y funcionarias de Educación, unas cuantas alumnas de la “Bazán” aseguraron haber sufrido abusos de Jorge Desprez. Y en la reunión participó una joven, hoy de 33 años, que en 2014 denunció por lo mismo al docente, aunque la Justicia archivó esa investigación por falta de pruebas.

Contra Patricio, en tanto, hasta donde se sabe no hay otra denuncia, aparte de la de Ornella.

Con una voz muy baja, la chica contó que los abusos por parte de Jorge comenzaron durante la infancia, calcula que fue entre los 10 y 12 años durante mucho tiempo. “No lo puedo recordar bien”, aseguró, al ser entrevistada por El Diario. “Las secuelas psicológicas que te quedan, ya quedan" para siempre, lamentó la joven mientras encogía sus hombros, tal vez como gesto de resignación.

“Con Patricio fue hace dos años”, aseguró Ornella, y señaló que en ninguno de ambos casos los abusos llegaron al acceso carnal.

Sentada y abrazada a su mochila como sintiéndose acompañada por ella, dijo: “Los denuncié no por mí, ni por odio, ni bronca, lo hice por miedo a que le pasara a alguien más”. Ese “alguien más” son, para ella, las alumnas de los colegios en los que trabajan sus tíos.

“Uno a veces se siente culpable de no haberlo hablado antes para que no volviera a pasar, para que no le pase a nadie más”, dijo como si se arrepintiera de haber dejado pasar mucho tiempo para acudir a la Justicia.

El lunes asistió a la reunión en la “Bazán”. “Ahí me enteré de muchas cosas horribles que sus alumnas contaron, yo no las sabía y fue muy fuerte”, dijo en alusión a los más de 15 testimonios que actuales alumnas contaron sobre tratos inadecuados por parte del profesor de educación física.

La denunciante indicó que hasta el momento realiza los trámites por sus propios medios, sin el asesoramiento de un abogado, con el apoyo de su familia, que son su mamá y su hermano. Explicó que mantiene un parentesco que considera lejano con Jorge y Patricio, dado que su madre es hermana de la esposa de este último.

Según Ornella, Jorge abusó de ella en varios lugares y en la familia de él era algo que se sabía. “Tuve tratamiento psicológico por mucho tiempo. Hace dos años tuve anorexia nerviosa, depresión y estuve muy mal a causa de todo eso”, recordó.

Dijo que “Jorge abusó de otras chicas en la familia, pero ellas no denunciaron”.

Cuestionan la denuncia

Consultado por El Diario, un allegado a los Despréz respondió que por el momento la familia no va a hacer declaraciones, porque su estado anímico no se los permite. Pero adelantó su postura de que la denuncia de Ornella es falsa y está causando un gran dolor en la familia.

“Entiendo su dolor, pero no pueden esconder a un abusador, mi familia vivió en una hipocresía siempre. Esto no es por mí, ni por ellos. A mí me dolió mucho perder contacto con ellos. Todo el tiempo que callé fue solo para no hacerles daño. Pero mientras yo me callaba iban a haber más mujeres y niñas en peligro”, se defendió Ornella.