Los comerciantes ven con buenos ojos los créditos para Pymes

Los dueños y empleados de los negocios indicaron que los préstamos del Gobierno serán una ayuda ante la crisis.

El anuncio del gobierno provincial sobre los créditos "San Luis Te Cuida", destinados a sostener a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), causó buena impresión entre los que apuestan a los bienes y servicios. Una recorrida de El Diario de la República por el centro de la ciudad, arrojó que los comerciantes ven con buenos ojos los préstamos de 50 mil pesos que el Estado ofrecerá en cuotas fijas y sin interés, uno de los atractivos principales para solicitar la financiación.

Luego de que a principios de esta semana el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, anticipara el plan para sostener al sector en medio de una crisis económica que azota a todo el país, los vendedores consultados dijeron que si bien no es una solución definitiva a los problemas que los aquejan, destacaron que serviría como una ayuda para comprar mercadería, pagar los elevados montos de los servicios o hacer alguna remodelación en sus locales.

"Si decidiera tomar el préstamo pienso que lo usaría para remodelar un poco el local porque para comprar ropa no me serviría, es insuficiente. Sí me parece que es buena idea la oportunidad de devolverlo en cuotas sin interés, porque pedir una suma mínima en un banco es imposible porque lo que cobran es elevadísimo y tengo entendido que tampoco es en cuotas fijas", explicó María Bravo, dueña de un local de indumentaria que funciona sobre la calle Colón y que abrió sus puertas a principios de este año "para sumar un ingreso extra". Además, la vendedora reconoció que la situación es complicada porque el consumo está paralizado, algo que era fácil de comprobar ayer a la tarde con solo recorrer el microcentro puntano, donde los locales estaban literalmente vacíos de potenciales compradores.

Otro de los que consideró como una buena noticia a la línea de créditos que otorgará el gobierno provincial, fue Juan Arrascaeta, quien tiene una papelería en la tradicional esquina de las calles Belgrano casi Colón, donde se encuentran los históricos comercios puntanos, agrupados con el apellido Anello.

"Es impulso para todos los comerciantes, el de recibir un préstamo tan blando. Creo que nadie va a desperdiciar la oportunidad de tomarlo. Escuché el anuncio del Gobernador, cuando dijo que poco a poco le están minando el poder adquisitivo a la gente, que es algo que nos afecta directamente y que vemos reflejado en nuestros negocios", sostuvo Arrascaeta, más conocido como "El Vasco", quien lleva más de diez años en el rubro.

"Lo más complicado que tenemos actualmente son los gastos fijos, la luz aumentó considerablemente y también necesitamos renovar mercadería porque el mes que viene tenemos el Día de la Madre. El crédito sería un buen incentivo para afrontar algunos de los problemas que tenemos", agregó.

La idea de acceder al crédito también motivó a los trabajadores de los negocios. Así lo demostró Tomás, a cargo de la atención de un maxiquiosco de la avenida Illia, que ante la consulta de El Diario, dijo que podría emplearse para adquirir, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado previo a la llegada del verano.

"Si es sin interés, prácticamente se paga solo porque la inflación va a seguir subiendo, algo que no es difícil adivinar", indicó el joven vendedor.