Fiesta en San Martín

San Martín vuelve a vibrar de la mano del Rally Sanluiseño que esta noche pondrá en escena el sexto capítulo de la temporada.

Finalmente y tras varios idas y vueltas la competencia norteña tendrá súper especial nocturno. El tramo de velocidad pura comenzará a las 20:33 tras la rampa simbólica.

Anoche cerró la lista de inscriptos y la gran novedad es el retorno de Daniel Bassi tras una lesión en su pie que lo mantuvo lejos de los "fierros" durante las últimas tres carreras. Aun así el "nono", con sus dos victorias apenas comenzó la temporada se mantiene al tope de las posiciones.

Sin lugar a dudas que la baja más sensible será la de Luis García. El "Chileno" volcó su auto probando en el trazado interno del "Rosendo Hernández" y si bien no sufrió lesiones de consideración, este fin de semana no estará en San Martín.

La actividad oficial, comenzará bien temprano, cerca de las 9 las tripulaciones realizarán los reconocimientos, que se concretarán con dos pasadas por tripulación y contarán con controles de paso y velocidad.

La primera etapa, que se desarrollará mañana, arrancará con el segmento Cruce Las Aguadas – Rincón del Carmen (11,28 kilómetros), que marcará el inicio de la carrera a las 10:28 y se recorrerá en dos oportunidades.

El segundo sector, Rincón de Carmen – Puerta Colorada (13,71 kilómetros), contará también con dos pasadas y la primera iniciará a la hora 10:56.

Al final de las dos primeras pruebas y en ambos rulos, se llevará adelante una asistencia remota en Puerta Colorada. En la misma, los diferentes equipos y asistentes, podrán facilitar combustible y neumáticos a cada una de las tripulaciones.

En esta etapa se agregará un tercer tramo, antes de la asistencia en San Martín. El especial Hostería San Martín – El Badén (4,60 kilómetros), también se disputará en dos oportunidades, con el primer paso a las 12:09.

Mientras que el domingo, la jornada tendrá su inicio a las 9:08 con el tramo Ruta 2-Cerrito Verde.

Se completarán en total de 305,28 kilómetros de carrera sumando ambas etapas, con 112,48 de pruebas especiales y 192,80 de enlaces.